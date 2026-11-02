Wien Energie erweitert Speicherportfolio um Redox-Flow-Batterie

Wien (OTS) -

Wien Energie ergänzt ihr Speicherportfolio um eine weitere Technologie: Am Gelände des Kraftwerks Donaustadt ist ab sofort ein Redox-Flow-Speicher in Betrieb. Die Pilotanlage ist die erste ihrer Art bei Wien Energie, sie speichert überschüssigen Sonnenstrom aus der angrenzenden Photovoltaikanlage und stellt die Energie dann zur Verfügung, wenn sie benötigt wird. Anders als bei Lithium-Ionen-Batterien speichern Redox-Flow-Batterien die Energie nicht in den Batteriezellen selbst, sondern in einer speziellen Flüssigkeit, dem sogenannten Elektrolyten. Dieser besteht größtenteils aus Wasser, ist nicht brennbar und wird in separaten Tanks gelagert.

„Ein sicheres und unabhängiges Energiesystem braucht neben dem Ausbau erneuerbarer Energien auch leistungsfähige Speicherlösungen. Wien Energie setzt deshalb bewusst auf unterschiedliche Technologien – von Speichern aus gebrauchten E-Auto-Batterien bis hin zu Redox-Flow-Systemen“, sagt Sascha Zabransky, Geschäftsführer von Wien Energie.

Wien Energie untersucht im Pilotprojekt, welche Rolle die Redox-Flow-Technologie künftig im Speichermix spielen kann. Zum aktuellen Speicherportfolio des Unternehmens zählt neben herkömmlichen Lithium-Ionen-Großbatteriespeichern auch Österreichs größter Second-Life-Batteriespeicher aus ausgemusterten E-Auto-Batterien. Der Redox-Flow-Speicher stammt vom europäischen Speicherhersteller Invinity, in Zusammenarbeit mit dem niederösterreichischen Unternehmen Wildburger Power & Storage. Mit einer Leistung von 80 Kilowatt und einer Kapazität von 230 Kilowattstunden ist er der größte betriebliche Speicher seiner Art in Österreich.

„Mit der zunehmenden Elektrifizierung und dem Ausbau erneuerbarer Energien steigt der Bedarf an flexiblen Speicherlösungen. Wir freuen uns, dieses richtungsweisende Projekt gemeinsam mit Wien Energie und Wildburger Power & Storage umzusetzen und die Stärken von Vanadium-Redox-Flow-Batterien im Praxiseinsatz zu demonstrieren“, so Jonathan Marren, CEO von Invinity Energy Systems.

Langlebiger Speicher für erneuerbare Energie

Das Redox-Flow-Batteriesystem ist in einem 25 Tonnen schweren 20-Fuß-Container untergebracht. Die Energie wird modulweise in zwei Tanks mit flüssiger Elektrolytlösung gespeichert. Ein wesentlicher Vorteil der Technologie ist ihre lange Lebensdauer. Die Speicherflüssigkeit wird beim Laden und Entladen nur gering beansprucht und kann über viele Jahre genutzt werden. Redox-Flow-Systeme sind für eine hohe Zahl an Ladezyklen und lange Betriebszeiten ausgelegt. Da die eingesetzte Speicherflüssigkeit zum Großteil auf Wasser basiert, eignet sie sich auch für Standorte mit hohen Sicherheitsanforderungen, etwa Kraftwerksstandorte. Das enthaltene Vanadium wird beim Lade- und Entladeprozess nicht verbraucht und kann nach Ende der Nutzungsdauer zurückgewonnen und erneut verwendet werden. Redox-Flow-Speicher eignen sich insbesondere dafür, größere Energiemengen über mehrere Stunden zu speichern und bei Bedarf wieder bereitzustellen. Damit können sie eine sinnvolle Ergänzung in einem erneuerbaren Stromsystem darstellen.

„Der Einsatz unserer serienreifen Langzeitspeicher in Österreich, gemeinsam mit einem führenden Energieversorger wie Wien Energie, markiert einen wichtigen Schritt hin zu einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung“, betont Dr. Josef Wildburger, Mitgründer von Invinity.

Wien Energie treibt Ausbau von Energiespeichern voran

Mit dem Ausbau von Wind- und Solarkraft wächst auch der Bedarf an Speichern, die überschüssige Energie aufnehmen und zeitversetzt wieder zur Verfügung stellen können.

Der leistungsstärkste Batteriespeicher des Unternehmens steht in der Schafflerhofstraße im 22. Wiener Gemeindebezirk: Mit fünf Megawatt Leistung und zwölf Megawattstunden Kapazität speichert er die Sonnenenergie von Wiens größter PV-Anlage. Bis Ende dieses Jahres folgen weitere Großspeicher mit insgesamt 25 Megawatt Leistung und 50 Megawattstunden Kapazität. Im Sommer ging zudem in der Rosiwalgasse im 23. Bezirk der größte Second-Life-Batteriespeicher Österreichs in Betrieb, in dem rund 400 ausgemusterte E-Auto-Batterien ein zweites Leben erhalten.

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