Freuds Schwestern und Zeitzeug:innen

Wien (OTS) -

Am 8. November ab 20:00 Uhr erinnert das Community-TV mit einem ausführlichen Themenabend an die Novemberpogrome von 1938. Um 20:00 Uhr sind Daniela Finzi vom Sigmund Freud Museum und Julie Dawson vom Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien mit Moderator Florian Müller im Gespräch. Anschließend ist die Doku WE LIVED... IN THE NINTH DISTRICT vom Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies erstmals im TV zu sehen. Ab 21:00 Uhr zeigt OKTO ausgewählte, zum Thema passende Wiederholungen.



ROSA, MARIA, ADOLFINE UND PAULINE ist der Titel eines OKTO SCHWERPUNKTS. Die vier Frauen waren die Schwestern Sigmund Freuds. Sie alle haben die Shoah nicht überlebt. Die aktuelle Sonderausstellung DER FALL FREUD. DOKUMENTE DES UNRECHTS im Sigmund Freud Museum in der Wiener Berggasse widmet sich bis 5. April 2027 ihrer Geschichte. Die Kuratorin Daniela Finzi erzählt über die Ausstellung und Co-Kuratorin Johanna Frei gibt einen kurzen Einblick in die Schau. Die Zeithistorikerin Julie Dawson berichtet über die Dokumentation WE LIVED... IN THE NINTH DISTRICT, die sie wissenschaftlich betreut hat. Das rund 40-minütige Gespräch startet um 20:00 Uhr.



Um 20:40 Uhr wird die TV-Doku WE LIVED... IN THE NINTH DISTRICT des Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies, die bis vor kurzem im Schauraum Berggasse 19 des Sigmund Freud Museums zu sehen war, in einer adaptieren Version auf OKTO ausgestrahlt und ist danach in der OKTOTHEK abrufbar. Sie besteht aus Zeitzeuginnenberichten von Thea, Edith, Erika und Edith, die über die Zeit der Freud-Schwestern in Wien erzählen können, weil sie die Shoah überlebt haben.



Folgende Wiederholungen sind an diesem Abend noch zu sehen:

21:00 Uhr, JUKEBOX: Jordan Mechner im Gespräch

21:25 Uhr, SCHWERPUNKT: Die Kinder der Schweigenden, Dokumentarfilm von Fred Turnheim

23:05 Uhr, NA (JA) GENAU: In der KZ-Gedenkstätte Mauthausen

23:35 Uhr, SCHWERPUNKT: Man kann sie direkt sterben hören, Friedrich Forsthuber zur NS-Justiz

0:05 Uhr, EINGSCHENKT: Josef Finster. Eine Recherche

0:35 Uhr, EINGSCHENKT: Als „asozial“ gebrandmarkt