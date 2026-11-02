Halbzeit bei der Stollensicherung in Amstetten: Reitbauernberg abgeschlossen, Arbeiten am Kreuzberg gestartet

Amstetten (OTS) -

Bei der Sicherung der historischen Luftschutzstollen am Reitbauernberg und am Kreuzberg in Amstetten ist ein wichtiger Meilenstein erreicht: Die Bohr- und Verfüllungsarbeiten am Reitbauernberg sind abgeschlossen. Damit ist bereits rund die Hälfte der vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Das Projekt liegt damit genau im Zeitplan.

Nach Abschluss der technischen Arbeiten wurden die Absperrungen am Reitbauernberg aufgehoben und die (Wander-)Wege sind damit wieder uneingeschränkt benutzbar. Ausständig sind noch Rekultivierungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen, die witterungsabhängig teilweise im Herbst und überwiegend zu Beginn des Jahres 2027 in Abstimmung mit der Gemeinde Amstetten und den Anrainerinnen und Anrainern erfolgen werden.

Nächster Bauabschnitt am Kreuzberg

Die Baustelleneinrichtung wurde nun auf den Kreuzberg verlegt. Dort haben die Bohr- und Verfüllungsarbeiten bereits begonnen. Diese erfolgen schrittweise von Ost nach West in den Bereichen Bismarckstollen (Areal Linzerstraße), Schulstollen (Areal Kirchenstraße) und Kirchstollen (Areal Kirchenstraße).

Der obere Wanderweg bleibt entlang der Grundstücksgrenzen verlaufende Wanderweg am Kreuzberg voraussichtlich bis in die Kalenderwoche 48 gesperrt. Der untere Spazierweg steht weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Die Burghauptmannschaft Österreich ersucht die Bürgerinnen und Bürger, die geltenden Absperrungen und Sicherheitshinweise vor Ort zur eigenen Sicherheit zu beachten.

Kamerabefahrungen zur laufenden Kontrolle

Die Bohrungen werden auf Basis der vorhandenen Pläne digital geplant und exakt positioniert, um die unterirdischen Hohlräume gezielt zu erreichen. Begleitende Kamerabefahrungen dienten bereits während der Verfüllung am Reitbauernberg der Überprüfung der Arbeiten. Eine abschließende Evaluierung mittels Kontrollbohrungen an ausgewählten Stellen ist für 2027 vor den endgültigen Wiederherstellungsmaßnahmen vorgesehen.

Für Fragen und Anliegen steht die Ombudsstelle der Burghauptmannschaft, Österreich, Karin Wiesinger, unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: [email protected], Telefon: +43 676 311 35 90

Die Burghauptmannschaft Österreich sorgt mit ihren rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die bautechnische Instandhaltung und Betreuung von über 440 historischen Objekten in Österreich, zu denen neben der Hofburg in Wien und Innsbruck weitere historische Anlagen, wie Schloss Belvedere, Kartause Mauerbach, Schloss Ambras sowie die ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen, Gusen, Melk und Ebensee zählen.