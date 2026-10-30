WB-Graf: Einigung auf Tourismus-Saisonierkontingente bringt Planungssicherheit für die Wintersaison

Wien (OTS) -

„Endlich liegt nach langen Verhandlungen die Einigung auf die Saisonierkontingente auf dem Tisch. Unsere Tourismusbetriebe stehen kurz vor dem Start in die Wintersaison und haben lange auf Klarheit gewartet, mit welchem Personal sie planen können“, so Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf. Mit einem Gesamtkontingent von 6.250 Plätzen wird ein wichtiger Beitrag gegen den anhaltenden Personalmangel in Hotellerie und Gastronomie geleistet.

Besonders positiv ist, dass das Kontingent für zwei Jahre festgelegt wird: „Das Zweijahreskontingent schafft Planungs- und Rechtssicherheit. Unsere Betriebe müssen nicht jedes Jahr aufs Neue bangen, sondern können vorausschauend planen.“ Graf dankt in diesem Zusammenhang besonders Bundesspartenobfrau Susanne Kraus-Winkler: „Sie hat sich in den Verhandlungen mit großem Einsatz und Hartnäckigkeit für unsere Betriebe starkgemacht. Dieses Ergebnis trägt ihre Handschrift.“

Jeder Tag bis zum Wintersaisonstart zählt

Jetzt geht es darum, die Einigung ohne weitere Verzögerung umzusetzen. „Jeder Tag bis zum Wintersaisonstart zählt. Ich appelliere daher dringend an Sozialministerin Schumann, die Verordnung so rasch als möglich zu erlassen. Die Betriebe brauchen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht irgendwann, sondern jetzt“, so Graf.

Der Tourismus ist ein Motor für Wertschöpfung und Arbeitsplätze, gerade in den ländlichen Regionen. Ohne Saisonkräfte könnten viele Betriebe ihr Angebot nicht im vollen Umfang aufrechterhalten. Besonders wichtig sind die Stammsaisoniers: „Viele Saisonkräfte kommen seit Jahren in dieselben Betriebe zurück. Sie kennen die Abläufe, sind eingearbeitet und ein fester Teil der Teams. Diese Verlässlichkeit ist für unsere Betriebe Gold wert."

Kontingente allein lösen den Personalmangel nicht

Gleichzeitig ist klar, dass die Kontingente nur ein Baustein sein können. „Wir müssen weiterhin alle Hebel in Bewegung setzen, um mehr Arbeitskräfte für den Tourismus zu gewinnen, von der Mobilisierung inländischer Arbeitskräfte bis hin zu schnelleren und unbürokratischeren Verfahren bei der Rot-Weiß-Rot-Karte“, so Graf. „Denn eines ist klar: Ohne Mitarbeiter gibt es keinen Tourismus, und ohne Tourismus verlieren ganze Regionen ihre wirtschaftliche Lebensader. Wir stehen fest an der Seite unserer Betriebe und werden nicht lockerlassen, bis sie die Arbeitskräfte haben, die sie für eine erfolgreiche Saison brauchen.“