Frauen in Cybersecurity – starke Partner im EU-Projekt CyberMe

Wien (OTS) -

Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung sind angesichts der Cyberbedrohungen auf allen Ebenen unseres Lebens wichtiger denn je. Der European Cybersecurity Month macht auf den steigenden Bedarf an Weiterbildung und qualifizierten Fachkräften in diesem Bereich aufmerksam. Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) engagiert sich u. a. im EU-Projekt CyberMe darfür, Frauen zu selbstbewussten Akteurinnen im Bereich der Cybersicherheit zu machen.

„ Eine vielfältige und inklusive Cybersecurity-Community ist nicht nur eine Frage der Chancengleichheit, sondern auch der Zukunftsfähigkeit Europas. Mehr Frauen in der IT-Sicherheit bedeuten zusätzliche Fachkräfte, neue Perspektiven und größere Innovationskraft ", ist OCG Präsident Wilfried Seyruck überzeugt.

Junge Frauen für Cybersicherheit begeistern

Im europäischen Erasmus+-Projekt CyberMe arbeitet die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) gemeinsam mit fünf weiteren Organisationen aus Europa daran, den Gender Gap im Bereich IT-Sicherheit zu verringern und Frauen neue Zugänge zu Aus- und Weiterbildungsangeboten im Cybersecurity-Umfeld zu eröffnen.

" Cybersecurity profitiert von unterschiedlichen Denk- und Herangehensweisen. Divers zusammengesetzte Teams entwickeln innovativere Lösungsansätze und können Risiken aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Gerade im Kampf gegen Cyberkriminalität ist diese Vielfalt ein entscheidender Erfolgsfaktor ", erklärt OCG-Projektleiterin Sandra Tomeschek.

Starke Partnerschaften für mehr Frauen in der Cybersecurity

Im Rahmen von CyberMe baut die OCG ihr Netzwerk gezielt aus und freut sich, mit Shecurity und Women4Cyber Austria zwei starke neue Kooperationspartner im Bereich Cybersicherheit und Frauenförderung gewonnen zu haben.

„ Unsere Erfahrung zeigt: Zahlreiche Mädchen und Frauen interessieren sich für Cybersecurity. Sie beim Einstieg zu unterstützen und zu bestärken, ist ein wichtiger Beitrag, um den Frauenanteil in diesem Bereich zu erhöhen. Deshalb unterstützen wir als Shecurity das Projekt CyberMe und freuen uns Kooperationspartner zu sein ", betont Stephanie Jakoubi, Founder von Shecurity, der Community für Mädchen, Frauen und FINTA*, die in der Cybersecurity tätig sind oder Interesse an Security haben.

„ Ich sehe die Zukunft von Technologie und Cybersicherheit untrennbar mit Diversität und Inklusion verbunden. Langfristig stärkt dies nicht nur Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch die digitale Souveränität. Deshalb unterstützen wir Projekte wie CyberMe mit großem Engagement. Bei Women4Cyber glauben wir an die Kraft von Netzwerken und daran, dass wir unsere Ziele – die Sichtbarkeit von Frauen in der Cybersicherheit zu stärken und eine zunehmend vielfältige und inklusive Branche zu schaffen – vor allem durch starke Kooperationspartner und auf internationaler Ebene wesentlich voranbringen können ", unterstreicht Yvonne Bauer, Präsidentin von Women4Cyber Austria, die Bedeutung der Zusammenarbeit.

CyberMe: Kompetenzen aufbauen, Selbstvertrauen stärken, Chancen schaffen

CyberMe verfolgt das Ziel, junge Frauen für den Bereich Cybersicherheit zu begeistern und sie durch praxisnahe Weiterbildungsangebote dabei unterstützen, die notwendigen Kompetenzen und das Selbstvertrauen für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn in der Cybersecurity zu entwickeln.

Dazu entwickeln die Projektpartner ein niederschwelliges Ausbildungsprogramm im Bereich Cybersecurity, praxisnahe und spielerische Capture-the-Flag-(CTF)-Challenges sowie Schulungsangebote für Trainer*innen. Ergänzt wird das Angebot durch Camps, Hackathons und ein europaweites Mentoring-Netzwerk, das Vorbilder sichtbar macht, den Erfahrungsaustausch fördert und langfristig zu mehr Diversität und Resilienz in der Cybersicherheitsbranche beiträgt.

Die OCG bringt dabei ihre langjährige Expertise in den Bereichen digitale Bildung, Zertifizierung und IT-Kompetenzentwicklung ein und unterstützt die Entwicklung sowie Verbreitung der Projektergebnisse in Österreich.

Ein besonderer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Förderung junger Talente. Nach dem erfolgreichen ersten CyberMe Youth Camp in Malta findet im Frühjahr 2027 das zweite internationale CyberMe Youth Camp statt. Im Mittelpunkt stehen dabei praxisnahe Capture-the-Flag-(CTF)-Challenges, bei denen die Teilnehmerinnen ihre Cybersecurity-Kompetenzen in realistischen Szenarien erproben und weiterentwickeln können.



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