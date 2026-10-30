Über 200 Studierende und Praktikant*innen: KIWI - Kinder in Wien setzt auf Qualität in der pädagogischen Ausbildung

Wien (OTS) -

Gut ausgebildete Pädagog*innen sind die Grundlage qualitätsvoller elementarer Bildung. Doch fachliches Wissen allein reicht nicht aus: Erst in der Verbindung von Theorie und Praxis entwickeln angehende Pädagog*innen jene Kompetenzen, die sie für ihren anspruchsvollen Berufsalltag benötigen. Der private Kindergarten- und Hortträger KIWI – Kinder in Wien sieht sich deshalb nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als wichtigen Partner in der pädagogischen Ausbildung.

Über 200 Studierende und Praktikant*innen werden bei KIWI begleitet und erhalten die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen in der täglichen Arbeit mit Kindern anzuwenden, pädagogische Prozesse mitzugestalten und wertvolle berufliche Erfahrungen zu sammeln.

Gute Ausbildung braucht gute Praxisorte

„Eine pädagogische Ausbildung kann immer nur so gut sein wie die Praxisorte, an denen sie stattfindet. Wer zukünftige Pädagog*innen bestmöglich auf ihren Beruf vorbereiten möchte, muss deshalb auch in die Qualität der praktischen Ausbildung investieren. Dazu gehören qualifizierte Begleitung, Zeit für Reflexion und ein pädagogisches Umfeld, in dem professionelle Haltung und qualitätsvolle Bildungsarbeit täglich gelebt werden“, betont Mag.a Gudrun Kern, pädagogische Leiterin und Geschäftsführerin von KIWI – Kinder in Wien.

Als Praxispartner zahlreicher Bildungsinstitutionen begleitet KIWI angehende Pädagog*innen auf unterschiedlichen Ausbildungswegen. Das Spektrum reicht von klassischen fünfjährigen Ausbildungen an Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP) und Kollegs über das Programm „Jobs PLUS Ausbildung“ von waff und AMS bis zu berufsbegleitenden und tertiären Studienangeboten.

Mit dem dualen Studienprogramm BABE+ in Zusammenarbeit mit der Hochschule Koblenz nimmt KIWI seit 2014 eine Vorreiterrolle in der tertiären grundständigen Ausbildung von Elementarpädagog*innen in Österreich ein. Auch in Kooperation mit der Hochschule Campus Wien setzt KIWI neue Maßstäbe: mit dem Studienformat Bachelor Professional Elementarpädagogik. Beide Studienangebote ermöglichen ein berufsbegleitendes Bachelorstudium der Elementarpädagogik ohne Matura.

Praxisbegleitung als Qualitätsauftrag

Die Begleitung von Studierenden und Praktikant*innen ist für KIWI mehr als die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen. Im Mittelpunkt stehen die professionelle Anleitung durch erfahrene Pädagog*innen, der fachliche Austausch und die Möglichkeit, pädagogisches Handeln gemeinsam zu reflektieren.

Dabei lernen angehende Fachkräfte nicht nur den Alltag in Kindergärten und Horten kennen. Sie erleben auch, wie Kinderrechte, Partizipation, Inklusion und zeitgemäße pädagogische Konzepte in der Praxis umgesetzt werden.

„Gute Praxisorte sind keine bloße Ergänzung zur theoretischen Ausbildung, sondern ein wesentlicher Bestandteil professioneller Qualifizierung. Deshalb muss die Praxisbegleitung einschließlich der Mentoringtätigkeit in allen Ausbildungsformaten von Anfang an strukturell und finanziell mitgeplant werden. Qualifizierte Anleitung braucht Zeit, personelle Ressourcen und entsprechende Rahmenbedingungen“, betont Thomas-Peter Gerold-Siegl, MBA, wirtschaftlicher Leiter und Geschäftsführer von KIWI – Kinder in Wien.

Investition in die Zukunft der Elementarbildung

Angesichts des hohen Bedarfs an qualifizierten Fachkräften kommt der Zusammenarbeit zwischen Ausbildungsinstitutionen und pädagogischen Einrichtungen besondere Bedeutung zu. KIWI setzt dabei auf langfristige Partnerschaften, regelmäßigen Austausch mit den Ausbildungsstätten und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Praxisbegleitung.

Damit übernimmt KIWI Verantwortung über die eigenen Standorte hinaus: Denn wer heute in die Ausbildung und Begleitung zukünftiger Pädagog*innen investiert, stärkt die Qualität der elementaren Bildung von morgen.

KIWI – Kinder in Wien ist ein privater Trägerverein, der derzeit an 91 Standorten in Wien Kindergärten und Horte betreibt. KIWI hat rund 1.770 Mitarbeiter*innen, die in 370 Kindergarten- und Hortgruppen um die 8.000 Kinder im Alter von einem bis zehn Jahren auf ihrem Bildungsweg begleiten. Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit stehen Kinderrechte, Partizipation, Inklusion und eine qualitätsvolle, zeitgemäße Bildung und Betreuung.