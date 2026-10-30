WKÖ-Bundessparte Bank und Versicherung – Landrichtinger zum Weltspartag 2026: Sparen ist Vorsorge und schafft Sicherheit

Wien (OTS) -

Anlässlich des Weltspartages unterstreicht Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), den hohen Stellenwert des Sparens: „Sparen hat in Österreich Tradition. Die Sparquote der privaten Haushalte liegt traditionell über dem Durchschnitt des Euroraums. Sparen ist Vorsorge und schafft Sicherheit: Gerade in volatilen Zeiten gewinnen diese beiden Motive an Gewicht.“

Gleichzeitig verändert sich, wie gespart wird: Das Sparbuch bleibt die beliebteste Sparform, doch laut Aktienbarometer 2026 besitzen bereits 31 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ab 16 Jahren Wertpapiere - so viele wie nie zuvor. Auch die Daten der Oesterreichischen Nationalbank bestätigen diesen Trend: 2025 haben die privaten Haushalte rund 13,6 Milliarden Euro in Wertpapiere investiert. „Der Kapitalmarkt ist für immer mehr Menschen ein fester Baustein der privaten Vermögensbildung. Mit der Einigung auf das Zukunftsdepot trägt die Bundesregierung dieser Entwicklung Rechnung. Entscheidend ist, dass die Umsetzung jetzt rasch und praxisnah erfolgt, damit dieses neue staatlich incentivierte Anlageinstrument erfolgreich wird. Österreichs Banken stehen für die Umsetzung bereit“, so Landrichtinger.

Wie beim Zukunftsdepot gilt auch bei allen anderen Veranlagungen: „Ein persönliches Beratungsgespräch hilft, Chancen und Risiken der jeweiligen Anlageform richtig einzuschätzen. Österreichs Banken und Versicherungen sind mit ihrer langjährigen Erfahrung kompetente Partner, wenn es um die Wahl der passenden Veranlagungsform geht und rund um den Weltspartag öffnen viele Institute ihre Türen.“

WKÖ-Bundessparte Bank und Versicherung Geschäftsführerin Landrichtinger betont auch den Stellenwert der Finanzbildung: „Auch die beste Beratung ersetzt keine mündigen Konsumentinnen und Konsumenten. Finanzbildung ist der Schlüssel zu fundierten Entscheidungen und schützt vor Risiken, die mit der fortschreitenden Digitalisierung – etwa durch Online-Betrug – zunehmend komplexer werden. Österreichs Banken und Versicherungen leisten dazu laufend einen wichtigen Beitrag, den der Weltspartag sichtbar macht. Der Weltspartag ist eine gute Tradition – und ein Tag, an dem wir den Blick bewusst in die Zukunft richten.“ (PWK581/JHR)