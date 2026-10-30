FH Salzburg erweitert Studienangebot

Salzburg/Puch-Urstein/Kuchl/Schwarzach (OTS) -

Die FH Salzburg startet die Bewerbung für das Studienjahr 2027/28 und erweitert gleichzeitig ihr Studienportfolio. Mit neuen Angeboten in den Bereichen Gesundheitswissenschaften, Life Sciences und IT stärkt die Hochschule ihre Ausrichtung auf gesellschaftliche und technologische Zukunftsthemen. Bewerbungen sind ab sofort online möglich.

Bereits mit dem laufenden Studienjahr wurden mehrere neue Studienangebote erfolgreich eingeführt: Der Bachelor Elementarpädagogik, der Bachelor Green Engineering – Nachhaltige Verfahrenstechnik und Kreislaufwirtschaft, sowie die Master Retail & Technology und Applied AI in Healthcare (Joint Master Programm mit der PMU). Zudem starteten der Bachelor- und Masterstudiengang Code and Interactive Systems (vormals MultiMediaTechnology) erstmals mit neuer inhaltlicher Ausrichtung.

„Wir entwickeln unser Studienangebot kontinuierlich entlang gesellschaftlicher und technologischer Entwicklungen weiter. Mit den geplanten neuen Studiengängen in den Bereichen Gesundheit und Life Sciences sowie der Weiterentwicklung unseres IT-Angebots schaffen wir Bildungsangebote, die auf zentrale Zukunftsthemen reagieren und gleichzeitig hervorragende Karriereperspektiven eröffnen“, sagt FH-Rektor Dominik Engel.

Neue Studienangebote ab 2027/28

Zum Studienjahr 2027/28 erweitert die FH Salzburg ihr Angebot um zwei Studiengänge.

Bachelor Logopädie*

Kommunikation ist ein zentraler Bestandteil von Lebensqualität und Selbstständigkeit. Im neuen Bachelorstudium Logopädie lernen Studierende, Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckstörungen zu diagnostizieren und zu behandeln. Das Studium verbindet medizinisches, sprachwissenschaftliches und therapeutisches Wissen mit praxisnaher Ausbildung in Gesundheitseinrichtungen. Gleichzeitig bereiten Themen wie Teletherapie, evidenzbasiertes Arbeiten und interprofessionelle Zusammenarbeit auf die Anforderungen einer modernen Gesundheitsversorgung vor.

Master Biomedical Technologies and Analytics* (Joint Master mit der Universität Salzburg)

Biomedizinische Forschung entwickelt sich rasant und braucht Expert*innen, die über Fachgrenzen hinweg denken. Der neue englischsprachige Joint Master Biomedical Technologies and Analytics der FH Salzburg und der Universität Salzburg verbindet biomedizinisches Know-how mit technologischen und analytischen Kompetenzen. Studierende vertiefen ihr Wissen unter anderem in Hämatologie, Immunologie sowie Molekular- und Zellbiologie und setzen sich mit aktuellen wissenschaftlichen Methoden und Technologien auseinander. Mit seiner interdisziplinären, praxisnahen und internationalen Ausrichtung bereitet der Master auf vielfältige Karrierewege in der biomedizinischen Forschung, der Pharmaindustrie und den Life Sciences vor.

IT-Bachelor mit neuem Profil

Aus dem bisherigen Studiengang Informationstechnik & System-Management wird Information Technologies. Studierende erwerben fundierte Kompetenzen, um Software zu entwickeln, IT-Systeme zu gestalten, Hardware einzusetzen und künstliche Intelligenz zu nutzen. Die wichtigste Neuerung sind die Studienzweige. Ab dem zweiten Semester entscheiden sich die Studierenden für einen von drei Zweigen: Network & Systems Security, Smart Things & Robotics oder Software & Media Engineering. Diese Vertiefungen machen rund ein Drittel des Studiums aus und ermöglichen eine noch stärkere fachliche Spezialisierung entsprechend den individuellen Interessen und Karrierezielen. Die Studierenden sind für den Berufseinstieg als Network Engineer, Automation Engineer oder Software-Entwickler*in optimal vorbereitet. Künstliche Intelligenz ist durchgehend Teil des Curriculums, von Data Science über Machine Learning bis zu AI-Augmented Coding.

Orientierung bei der Studienwahl: Online Info-Sessions und Info Day

Wer sich noch unsicher ist, welches Studium das richtige ist, hat am Samstag, 28. November 2026 die Gelegenheit, die FH Salzburg vor Ort kennenzulernen. Beim Info Day öffnen die Standorte Campus Urstein und Campus Kuchl von 9:00 bis 14:00 Uhr ihre Türen für Studieninteressierte. Das Programm umfasst Studiengangspräsentationen, persönliche Beratungsgespräche mit Lehrenden und Studierenden, Hausführungen sowie Informationen zu Stipendien, Auslandsaufenthalten und Wohnmöglichkeiten.

Bei den Online Info-Sessions gibt es von 3.-5. November die Gelegenheit, sich online über Studieninhalte, Bewerbungsfristen, Aufnahmeverfahren und Karrieremöglichkeiten zu informieren. In kompakten Präsentationen wird alles Wissenswerte zum Studium vorgestellt. Die Teilnahme erfolgt unkompliziert über MS Teams.



* vorbehaltlich der Genehmigung durch die verantwortlichen Gremien