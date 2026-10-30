Wiener Netze: Tarifverordnung für 2027 bringt Reduktion der Netznutzungsentgelte für Kund*innen der Wiener Netze

Wien (OTS) -

Die Regulierungsbehörde E Control Austria hat gestern die Tarifverordnung für Strom für das Jahr 2027 in Begutachtung geschickt. Die gute Nachricht für Kund*innen der Wiener Netze: Nach einer Kostensenkung 2026 wird im Jahr 2027 das Netzentgelt erneut um rund 3 Prozent sinken.

Effiziente Geschäftstätigkeit ermöglicht Wiener Netze-Kund*innen Kostenersparnis

Die Wiener Netze sind als Verteilnetzbetreiber in einem regulierten Markt tätig. Sämtliche Kosten für den Betrieb ihrer Infrastruktur und alle Investitionen in den Ausbau ihrer Anlagen werden von der Regulierungsbehörde streng kontrolliert. Die von der Behörde anerkannten Kosten werden auf die Stromkund*innen auf Basis ihres Verbrauchs verteilt. „Wir freuen uns, dass die Netzentgelte für Kund*innen in unserem Netzgebiet auch im kommenden Jahr sinken“, sagt Thomas Angerer, Geschäftsführer der Wiener Netze. „Das bedeutet, dass wir mit den Beiträgen unserer Kund*innen verantwortlich umgehen und unsere Infrastruktur effizient und kostengünstig betreiben.“ Die gute Nachricht für Wiener Netze-Kund*innen: Der durchschnittliche Wiener Haushalt mit 2.000 kWh Jahresverbrauch erspart sich 2027 rund 7 Euro Netznutzungsentgelt. In Zeiten hoher Teuerung ist dies ein Beitrag zur Entlastung des Haushaltseinkommens der Wiener*innen.

Über die Wiener Netze GmbH:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Netzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Daten dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 490 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität. Die Wiener Netze sind ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe, dem größten Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien.

