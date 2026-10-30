SPÖ-Himmer zur neuen Förderung für Studierendenwohnheime: „Erstes Zuhause muss leistbar sein“

Wien (OTS) -

Die Bundesregierung führt die Bundesförderung für gemeinnützige Studierendenheime wieder ein. Das hat SPÖ-Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner heute bekanntgegeben. „Studi-Heime sind für viele das erste eigene Zuhause, und dieses Zuhause muss leistbar sein. Mit dem zusätzlichen Geld können gemeinnützige Studi-Wohnheime leistbare Wohnplätze schaffen und erhalten“, betont SPÖ-Wissenschaftssprecher Heinrich Himmer heute, Freitag. ****

Nach 16 Jahren stehen ab 2027 wieder zehn Millionen Euro jährlich bereit. Angesichts stark gestiegener Wohnkosten sei das dringend notwendig: Ein Heimplatz kostet laut Studierenden-Sozialerhebung 2025 durchschnittlich 501 Euro monatlich, um 61 Prozent mehr als 2015. „Diese Zahlen können uns nicht zufriedenstellen. Wer studieren will, braucht auch ein leistbares Dach über dem Kopf. Bildungschancen dürfen nicht davon abhängen, wie viel Geld die Eltern haben“, so der Abgeordnete. (Schluss) mf/mb