Kaltbaden in Kärnten: Neue Plätze für bewusste Auszeiten

Klagenfurt (OTS) -

Vier neue Kaltbadeplätze am Wörthersee erweitern das Angebot auf elf ausgewiesene Plätze. Mit „Auszeit auf kärntnerisch“ setzt die Kärnten Werbung auf Naturerlebnisse, aktive Regeneration und Bewusstseinsbildung auch in der kühleren Jahreszeit.

Wenn die Temperaturen sinken, eröffnet sich eine neue Perspektive auf Kärntens Seenlandschaft. Kaltbaden liegt im Trend und verbindet Naturerlebnis mit bewusstem Überwinden der eigenen Grenzen. Mit vier neuen Kaltbadeplätzen am Wörthersee gibt es in Kärnten mittlerweile elf ausgewiesene Einstiegsstellen. Die Kärnten Werbung bündelt das Thema unter der Initiative „Auszeit auf kärntnerisch“ und schafft damit zusätzliche Reiseanlässe für Herbst und Winter.

Die neuen Plätze befinden sich in Reifnitz, in der Teixlbucht West und Ost sowie beim Seezugang Auen bei Velden. Weitere ausgewiesene Einstiegsstellen liegen unter anderem am Faaker See, am Ossiacher See, am Millstätter See oder am Brennsee. Für Fortgeschrittene bietet die Möll in Großkirchheim mit konstant rund sechs Grad Wassertemperatur ein intensives Kälteerlebnis. Informationstafeln geben Hinweise für einen sicheren Einstieg. Ergänzend bieten ausgewählte Hotels und zertifizierte Trainer Kaltbade-Workshops an, die auch für externe Gäste zugänglich sind. Alle Plätze sowie Verhaltensregeln beim Kaltenbaden und Infos zu den Workshops finden Sie auf https://www.kaernten.at/auszeit/kaltbaden

„Kärntens warme Badeseen sind und bleiben ein wesentliches Urlaubsargument im Sommer. Mit dem Kaltbaden schaffen wir zusätzliche Erlebnisse für die kühlere Jahreszeit und sprechen Menschen an, die Natur bewusst erleben und sich eine Auszeit nehmen möchten. Damit erweitern wir das Angebot für Herbst und Winter und setzen neue Reiseanlässe für die Nebensaison“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

Wer Kaltbaden erstmals ausprobieren oder sich gezielt mit der Wirkung der Kälte auseinandersetzen möchte, kann aus zahlreichen Workshop-Angeboten in Kärntens touristischen Betrieben wählen. Ausgewählte Hotels und qualifizierte Trainer begleiten die Teilnehmer beim Einstieg ins kalte Wasser und vermitteln, worauf es bei Vorbereitung, Atmung und dem bewussten Umgang mit den eigenen Grenzen ankommt. Die Workshops sind vielfach auch für externe Gäste zugänglich.

Kälte bewusst erleben

Kaltbadeexperte Bernhard Friedrich beobachtet ein wachsendes Interesse am Thema. „Beim Kaltbaden geht es nicht darum, möglichst lange im Wasser zu bleiben. Entscheidend sind die bewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers, eine ruhige Atmung und der respektvolle Umgang mit den eigenen Grenzen. Viele Menschen schätzen das Gefühl von Wachheit und Klarheit, das sie nach dem Kaltbaden erleben.“ Neben Workshops bietet er über die Kaltbaden Academy auch Instruktorenausbildungen an, um das Angebot in Kärnten weiter auszubauen und Wissen über Kälte, Sicherheitsaspekte und die qualifizierte Begleitung von Gruppen zu vermitteln.

Der Kältereiz aktiviert unter anderem den Kreislauf und verändert die Durchblutung. Schon das kurze Eintauchen in Gewässer mit Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad stärkt das Immunsystem, fördert die Durchblutung und reduziert Stress. Entscheidend sind dabei ein kontrollierter Einstieg, kurze Aufenthalte und die Beachtung der eigenen körperlichen Verfassung.

Die Initiative „Auszeit auf kärntnerisch“ vereint neben dem Kaltbaden weitere Angebote für bewusste Erholung, darunter Waldauszeiten, Wanderungen auf den Slow Trails, Yoga am Berg und See sowie Auszeiten am Bauernhof.

Informationen zu Kaltbadeplätzen, Workshops und den Kaltbaderegeln: kaernten.at/auszeit/kaltbaden