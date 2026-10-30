  • 30.10.2026, 09:49:02
  • /
  • OTS0029

Kaltbaden in Kärnten: Neue Plätze für bewusste Auszeiten

Frau mit Mütze beim Kaltbaden im See.
Klagenfurt (OTS) - 

Vier neue Kaltbadeplätze am Wörthersee erweitern das Angebot auf elf ausgewiesene Plätze. Mit „Auszeit auf kärntnerisch“ setzt die Kärnten Werbung auf Naturerlebnisse, aktive Regeneration und Bewusstseinsbildung auch in der kühleren Jahreszeit.

Wenn die Temperaturen sinken, eröffnet sich eine neue Perspektive auf Kärntens Seenlandschaft. Kaltbaden liegt im Trend und verbindet Naturerlebnis mit bewusstem Überwinden der eigenen Grenzen. Mit vier neuen Kaltbadeplätzen am Wörthersee gibt es in Kärnten mittlerweile elf ausgewiesene Einstiegsstellen. Die Kärnten Werbung bündelt das Thema unter der Initiative „Auszeit auf kärntnerisch“ und schafft damit zusätzliche Reiseanlässe für Herbst und Winter.

Die neuen Plätze befinden sich in Reifnitz, in der Teixlbucht West und Ost sowie beim Seezugang Auen bei Velden. Weitere ausgewiesene Einstiegsstellen liegen unter anderem am Faaker See, am Ossiacher See, am Millstätter See oder am Brennsee. Für Fortgeschrittene bietet die Möll in Großkirchheim mit konstant rund sechs Grad Wassertemperatur ein intensives Kälteerlebnis. Informationstafeln geben Hinweise für einen sicheren Einstieg. Ergänzend bieten ausgewählte Hotels und zertifizierte Trainer Kaltbade-Workshops an, die auch für externe Gäste zugänglich sind. Alle Plätze sowie Verhaltensregeln beim Kaltenbaden und Infos zu den Workshops finden Sie auf https://www.kaernten.at/auszeit/kaltbaden

„Kärntens warme Badeseen sind und bleiben ein wesentliches Urlaubsargument im Sommer. Mit dem Kaltbaden schaffen wir zusätzliche Erlebnisse für die kühlere Jahreszeit und sprechen Menschen an, die Natur bewusst erleben und sich eine Auszeit nehmen möchten. Damit erweitern wir das Angebot für Herbst und Winter und setzen neue Reiseanlässe für die Nebensaison“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

Wer Kaltbaden erstmals ausprobieren oder sich gezielt mit der Wirkung der Kälte auseinandersetzen möchte, kann aus zahlreichen Workshop-Angeboten in Kärntens touristischen Betrieben wählen. Ausgewählte Hotels und qualifizierte Trainer begleiten die Teilnehmer beim Einstieg ins kalte Wasser und vermitteln, worauf es bei Vorbereitung, Atmung und dem bewussten Umgang mit den eigenen Grenzen ankommt. Die Workshops sind vielfach auch für externe Gäste zugänglich.

Kälte bewusst erleben

Kaltbadeexperte Bernhard Friedrich beobachtet ein wachsendes Interesse am Thema. „Beim Kaltbaden geht es nicht darum, möglichst lange im Wasser zu bleiben. Entscheidend sind die bewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers, eine ruhige Atmung und der respektvolle Umgang mit den eigenen Grenzen. Viele Menschen schätzen das Gefühl von Wachheit und Klarheit, das sie nach dem Kaltbaden erleben.“ Neben Workshops bietet er über die Kaltbaden Academy auch Instruktorenausbildungen an, um das Angebot in Kärnten weiter auszubauen und Wissen über Kälte, Sicherheitsaspekte und die qualifizierte Begleitung von Gruppen zu vermitteln.

Der Kältereiz aktiviert unter anderem den Kreislauf und verändert die Durchblutung. Schon das kurze Eintauchen in Gewässer mit Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad stärkt das Immunsystem, fördert die Durchblutung und reduziert Stress. Entscheidend sind dabei ein kontrollierter Einstieg, kurze Aufenthalte und die Beachtung der eigenen körperlichen Verfassung.

Die Initiative „Auszeit auf kärntnerisch“ vereint neben dem Kaltbaden weitere Angebote für bewusste Erholung, darunter Waldauszeiten, Wanderungen auf den Slow Trails, Yoga am Berg und See sowie Auszeiten am Bauernhof.

Informationen zu Kaltbadeplätzen, Workshops und den Kaltbaderegeln: kaernten.at/auszeit/kaltbaden

Rückfragen & Kontakt

Kärnten Werbung GmbH
Kathrin Schrammel
Telefon: +43 463 3000 102
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kaernten.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T28

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Frau mit Mütze beim Kaltbaden im See. [Bild, 239.14KB]

Kärnten Werbung GmbH

Rückfragen & Kontakt

Kärnten Werbung GmbH
Kathrin Schrammel
Telefon: +43 463 3000 102
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kaernten.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright