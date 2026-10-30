Caritas startet Social-Media-Serie „t:ckt“: „Diese Serie erklärt Pflege nicht. Sie zeigt sie, wie sie ist“

Wien (OTS) -

Pflege ist unverzichtbar für unsere Gesellschaft. Was Pflegekräfte täglich leisten, welche Verantwortung sie tragen und wie vielfältig ihr Beruf tatsächlich ist, sehen viele Menschen nur selten. Mit der Social-Media-Dokuserie „t:ckt“ möchte die Caritas nun genau diese Realität sichtbar machen. „Diese Serie erklärt Pflege nicht. Sie zeigt sie, wie sie ist“, sagt Caritasdirektor Klaus Schwertner. „Am Beginn des Projekts stand die Überzeugung, dass wir neue Erzählformen brauchen, um über Pflege zu sprechen. Denn geht es um Pflege, drehen sich die Diskussionen meist einzig um die Themen Fachkräftemangel und Arbeitsdruck. Diese Themen sind wichtig und sie verdienen unser aller Aufmerksamkeit. Was dabei jedoch meist untergeht, ist der Umstand, dass dieser Beruf trotz vieler Herausforderungen von vielen Beschäftigten auch als Berufung erlebt wird. Unser Anspruch war es deshalb, bei diesem Projekt nicht über die Pflege zu reden, sondern sie möglichst so zu zeigen, wie sie ist. Nah, ohne Filter und ohne Skript.“ Im Zentrum des Formats stehen drei Pflegefachkräfte, die durch einen ganzen Arbeitstag hindurch begleitet werden: Ervin, Pflegefachassistent in einem Pflegewohnhaus, Larisa, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im Nachtdienst, und Bozena, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Mobilen Pflege. Jede Folge steht für eine Stunde des Tages. Zusammen erzählen die Videos 24 Stunden Pflegealltag. Zu sehen sind die Kurzclips ab 30. Oktober auf TikTok, Instagram und YouTube. Ilse Simma-Boyd, bei der Caritas für die Pflege zuständig: „t:ckt zeigt Pflege nicht als Heldeninszenierung und nicht als Problemgeschichte. Vielmehr geht es um all das, was Pflege tatsächlich ausmacht: fachliche Kompetenz, Eigenverantwortung und die Arbeit mit Menschen – ganz gleich, ob im Pflegewohnhaus oder bei Hausbesuchen. Wir glauben, dass es dieser unverstellte Blick ist, der in den vielen Diskussionen über das Thema oft zu kurz kommt.“

Mehr als das, was viele über Pflege denken

Mit „t:ckt“ richtet sich die Caritas bewusst an junge Menschen. Die Serie soll Interesse an Pflegeberufen wecken, Klischees abbauen und jene sichtbar machen, die tagtäglich Verantwortung für andere übernehmen. Umgesetzt wurde das Projekt mit der Kreativagentur BTTR, die bereits mit der Pflegesoap „Nicht wieder Mary“ für den waff für Aufsehen sorgte. Kreativdirektor Kai Wichmann: „Wo Menschen wie Ervin, Larisa und Bozena arbeiten, verbringt man gerne Zeit. Vielleicht sogar ein ganzes Berufsleben. Deshalb haben wir nichts erklärt oder inszeniert, sondern sie einfach in ihrem Arbeitsalltag begleitet.“

Die Folgen der Serie werden schrittweise veröffentlicht. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag gibt es jeweils um 8 und 18 Uhr eine neue Folge auf folgenden Social Media Kanälen der Caritas:

www.instagram.com/caritaspflege

www.tiktok.com/@caritas.wir.helfen

www.youtube.com/@CaritasAustria/shorts

Alle Folgen unter www.caritas-pflege.at/wien/tickt/

Foto-Download (Passwort: CaritasPflege)