TERMINERINNERUNG: AK und ÖGB präsentieren Bonus-Malus-System für faire Älterenbeschäftigung

Wien. (OTS) -

Wer will, dass Menschen bis zum Pensionsantrittsalter arbeiten, muss auch dafür sorgen, dass sie länger Arbeit haben. Das faktische Pensionsantrittsalter in Österreich steigt bereits, damit sich diese Entwicklung fortsetzt, müssten Unternehmen aber deutlich mehr ältere Arbeitnehmer:innen beschäftigen.

Ein entscheidender Hebel dafür wäre das von AK und ÖGB seit längerem geforderte Bonus-Malus-System: Betriebe, die ältere Beschäftigte halten und einstellen, sollen belohnt werden. Wer hingegen kaum ältere Menschen beschäftigt, soll einen finanziellen Beitrag leisten.

AK Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian präsentieren ein von Expert:innen ausgearbeitetes, konkretes Modell, das Anreize für die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen schafft und Altersarbeitslosigkeit senken soll.

Zeit: Montag, 2. November 2026, 10:30 Uhr

Ort: ÖGB-Zentrale Catamaran, „Riverbox“, 10. Stock

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen!

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream verfolgen: https://www.youtube.com/live/DR-W9il2iac