- 30.10.2026, 08:33:02
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Aviso: Pressekonferenz „Start einer Info-Kampagne zum digitalen Beleg“ mit Finanzminister Marterbauer und Staatssekretärin Eibinger-Miedl
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Pressekonferenz mit dem Thema „Start einer Info-Kampagne zum digitalen Beleg“ mit Finanzminister Markus Marterbauer, Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und dem Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung Christian Ackerler eingeladen.
Wann: Dienstag, 3.11.2026, um 10:30 Uhr
Ort: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)
Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected].
Vor Ort besteht eine Film- und Fotomöglichkeit.
Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle
(+43 1) 514 33 501 036
[email protected]
http://www.bmf.gv.at
Johannesgasse 5, 1010 Wien
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