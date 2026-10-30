  • 30.10.2026, 08:12:32
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Gödl: Familiennachzug konsequent begrenzen und unsere Systeme vor Überlastung schützen

ÖVP-Klubobmann: Begrenzung des Familiennachzugs auf 314 Personen pro Jahr

Wien (OTS) - 

“Mit der Begrenzung des Familiennachzugs setzen wir den nächsten wichtigen Schritt, um unsere Systeme vor weiterer Überlastung zu schützen und die Jugendkriminalität wirksam zu bekämpfen. Die erste Quote wird wie angekündigt sehr gering ausfallen: In den Jahren 2026 und 2027 werden jeweils höchstens 314 Personen über den Familiennachzug nach Österreich gelangen können, wobei im Vorfeld entsprechende Sicherheitsüberprüfungen der Betroffenen durchgeführt werden”, betont ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl anlässlich des Begutachtungsstarts der entsprechenden Verordnungen.

Gödl, der auch ÖVP-Bereichssprecher für Sicherheit, Integration und Migration ist, weiter: “Damit schützen wir unser Bildungs-, unser Gesundheits- und unser Sozialsystem vor zusätzlicher Belastung und schaffen die Voraussetzungen für gelingende Integration. Innenminister Gerhard Karner handelt entschlossen und setzt konkrete Maßnahmen mit messbaren Ergebnissen.” Ein Blick auf die Zahlen macht hier sicher, die konsequente Politik der Volkspartei und von Innenminister Karner wirkt: Während von Jänner bis September 2018 unter Innenminister Kickl 2.116 Einreisen im Rahmen des Familiennachzugs verzeichnet wurden, waren es im selben Zeitraum 2026 nur 60 absolute Härtefälle.

“Auch die aktuellen Asylzahlen bestätigen den eingeschlagenen Kurs: Im September 2026 wurden 308 Asyl-Erstanträge verzeichnet, um mehr als 58 Prozent weniger als im September des Vorjahres mit 739 Anträgen. Gleichzeitig befinden sich derzeit rund 5.200 Asylwerber in der Grundversorgung – der niedrigste Stand seit knapp 30 Jahren. Unser Ziel ist klar: Wir stehen für eine Asyl- und Sicherheitspolitik, die klare Verhältnisse und Ordnung in Österreich sicherstellt”, unterstreicht der ÖVP-Klubobmann abschließend. (Schluss)

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