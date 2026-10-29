SPÖ-Schroll: „Sinkende Stromnetzkosten sind eine wirklich gute Nachricht“

Wien (OTS) -

Die E-Control hat heute den neuen Entwurf für die Stromnetzentgelte 2027 veröffentlicht. Demnach werden die Netzkosten durchschnittlich um 3,6 Prozent sinken. Für SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll ist das eine „wirklich gute Nachricht“. „Dass die Netzkosten im Großteil Österreichs sinken, ist auch dem neuem Elektrizitätswirtschaftsgesetz zu verdanken, das wir beschlossen haben.“ ****

Netzentgelte machen einen erheblichen Teil der Stromrechnung aus. Die Kosten für die Netze treibt vor allem der Netzausbau, der unter den Vorgängerregierungen verschlafen wurde. Trotz dieses Kostendrucks ist es gelungen, dass die Netzkosten im kommenden Jahr sinken werden. „Österreich muss seine bestehenden Netze besser nutzen, unnötigen Ausbau durch niedrigere Leistungsspitzen vermeiden und die Netzkosten fair verteilen“, so Schroll.

Schroll meint abschließend: „Die unabhängige E-Control muss ihren Spielraum nutzen, um die Netzkosten so gering wie möglich zu halten und fair zu verteilen. Strom muss sicher, sauber aber eben auch leistbar sein!“ (Schluss) mf/ls