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13. Österreichischer Verwaltertag
13. Österreichischer Verwaltertag des ÖVI
DER Branchentreff der Hausverwaltungen: Beim 13. Österreichischen Verwaltertag am 12. und 13. November 2026 im Salzburg Congress erwarten Sie Praxiswissen von der Organhaftung des Verwalters über die EU-Gebäuderichtlinie bis zu KI in der Hausverwaltung, dazu Judikatur- und Steuer-Update. Nutzen Sie das Messeforum und den Abend am Flughafen Salzburg, um sich mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich zu vernetzen. Anmeldung erforderlich.
Datum: 12.11.2026 - 13.11.2026
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Salzburg Congress
Auerspergstraße 6
5020 Salzburg
Rückfragen & Kontakt
ÖVI - Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
MMag. Anton Holzapfel
Telefon: +436766311566
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ovi.at
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