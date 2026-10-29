Wien (OTS) -

13. Österreichischer Verwaltertag des ÖVI

DER Branchentreff der Hausverwaltungen: Beim 13. Österreichischen Verwaltertag am 12. und 13. November 2026 im Salzburg Congress erwarten Sie Praxiswissen von der Organhaftung des Verwalters über die EU-Gebäuderichtlinie bis zu KI in der Hausverwaltung, dazu Judikatur- und Steuer-Update. Nutzen Sie das Messeforum und den Abend am Flughafen Salzburg, um sich mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich zu vernetzen. Anmeldung erforderlich.

Datum: 12.11.2026 - 13.11.2026

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Salzburg Congress

Auerspergstraße 6

5020 Salzburg

URL: https://verwaltertag.ovi.at