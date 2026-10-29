  • 29.10.2026, 16:21:02
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  • OTS0120

13. Österreichischer Verwaltertag

Wien (OTS) - 

13. Österreichischer Verwaltertag des ÖVI

DER Branchentreff der Hausverwaltungen: 
Beim 13. Österreichischen Verwaltertag am 
12. und 13. November 2026 im Salzburg Congress 
erwarten Sie Praxiswissen von der Organhaftung des Verwalters 
über die EU-Gebäuderichtlinie bis zu KI in der Hausverwaltung, 
dazu Judikatur- und Steuer-Update. Nutzen Sie das Messeforum 
und den Abend am Flughafen Salzburg, um sich mit Kolleginnen 
und Kollegen aus ganz Österreich zu vernetzen. Anmeldung 
erforderlich.

Datum: 12.11.2026 - 13.11.2026

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Salzburg Congress
Auerspergstraße 6
5020 Salzburg

URL: https://verwaltertag.ovi.at

Rückfragen & Kontakt

ÖVI - Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
MMag. Anton Holzapfel
Telefon: +436766311566
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ovi.at

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[Donnerstag, 12.11.2026]
[Freitag, 13.11.2026]

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