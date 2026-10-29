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AVISO: NEOS-PK: Mehr Schutz für Meinungsfreiheit: Anti-SLAPP-Gesetz und Aktuelles. Freitag, 30.10., 9.00 Uhr
mit NEOS-Justizsprecherin Sophie Wotschke
Wer Missstände aufdeckt, Korruption öffentlich macht oder Mächtigen auf die Finger schaut, darf nicht durch missbräuchliche Klagen eingeschüchtert werden. Mit dem neuen Anti-SLAPP-Gesetz und der Reform der Kommentarhaftung werden wichtige Schritte zur Stärkung der Meinungsfreiheit und zum Schutz vor finanziell belastenden Gerichtsverfahren gesetzt.
Im Rahmen der Pressekonferenz wird NEOS-Justizsprecherin Sophie Wotschke auf zentralen Neuerungen des Gesetzespakets sowie auf aktuelle Entwicklungen eingehen.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected]. Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt.
NEOS-PK: Mehr Schutz für Meinungsfreiheit: Anti-SLAPP-Gesetz und Aktuelles
Datum: 30.10.2026, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: NEOS Parlamentsklub, 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected])
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