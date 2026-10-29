SPÖ-Herr: „Österreich-Aufschlag endlich abschaffen!“

Wien (OTS) -

Heute hat die Arbeiterkammer neue Zahlen veröffentlicht, die die Preisunterschiede von Drogeriewaren zwischen Österreich und Deutschland zeigen. In Österreich sind die gleichen Produkte demnach um durchschnittlich 22 Prozent teurer. Manche Produkte kosten sogar mehr als das Doppelte. „Der Österreich-Aufschlag gehört endlich abgeschafft. Die EU-Kommission muss endlich in die Gänge kommen und dieser unfairen Praxis der Konzerne einen Riegel vorschieben!“, so SPÖ-Klubvize Julia Herr heute, Donnerstag. ****

Die österreichische Bundesregierung macht gemeinsam mit weiteren Staaten seit Monaten Druck, damit die EU-Kommission Maßnahmen ergreift. Aktuell werden verschiedene Möglichkeiten geprüft. Das dauere viel zu lange, findet Herr. „Dass sich internationale Handelskonzerne auf Kosten Österreichs bereichern, muss endlich ein Ende haben. Österreich muss in Brüssel hart bleiben und Druck machen. Die Kommission muss so schnell wie möglich Ergebnisse liefern, wir können und wollen nicht mehr länger warten!“, so die Abgeordnete.

Der Österreich-Aufschlag erklärt: Internationale Konzerne bieten ihre Produkte in Österreich teurer an als in anderen EU-Staaten. Das liegt vor allem an „territorialen Lieferbeschränkungen“. Vereinfacht gesagt zwingen internationale Konzerne österreichische Händler, nur bei ihren Österreich-Ablegern einzukaufen – und die bieten ihre Produkte eben teurer an als in anderen Ländern. Das widerspricht den Regeln des Europäischen Binnenmarktes. (Schluss) mf/mb