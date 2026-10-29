45 Wellnesshotels in Oberösterreich im AK-Check: Große Unterschiede bei Preis und Leistung

Linz (OTS) -

Die AK Oberösterreich hat das Preis-Leistungsverhältnis von Wellnesshotels in Oberösterreich erhoben. Als Basis diente die Bewertung des „Relax Guide Österreich 2027“. Die Preise für den Aufenthalt an einem Wochenende im November für zwei Personen im Doppelzimmer mit Halbpension variieren in den Hotels mit gleicher Bewertung um bis zu 602 Euro. Das günstigste Wellnesshotel, das „guten Durchschnitt“ bietet, kostet 498 Euro.

Die AK hat bei 45 Wellnesshotels in Oberösterreich nach dem Preis eines Wochenendaufenthaltes im November für zwei Personen im günstigsten Doppelzimmer mit Halbpension gefragt. Fünf Hotels haben in diesem Zeitraum Betriebsurlaub. Ein Hotel hat nicht auf die Anfrage reagiert.

Wellness inkludiert

Bei den meisten Betrieben war die Halbpension im Zimmerpreis inbegriffen. Bei sechs Hotels war nur Frühstück möglich, bei vier Hotels nur All inclusive. Der Zugang zu den Wellnessbereichen ist in allen Hotels im Preis enthalten.

Auf­zahlung am Anreise- bzw. Abreise­tag

Viele Kurzurlauber:innen wollen das ganze Wochenende auskosten. Da in den meisten Hotels zwischen 14 und 16 Uhr eingecheckt werden kann und beim Auschecken das Hotelzimmer meist schon am Vormittag geräumt werden muss, wurde auch erhoben, ob es gegen Aufzahlung möglich ist, den Wellnessbereich am An- und Abreisetag den ganzen Tag zu nutzen. In neun Hotels ist das ohne Extrakosten möglich.

Storno­bedingungen

Kostenloses Storno ist zwischen 90 Tage und zwei Tage vor Anreise – so etwa im Spa Resort Geinberg und Bründl Spa Hotel – möglich.

Bewertung und Preise

Im Hotel Winzer in St Georgen am Attergau, im Relax Guide 2027 mit 12 Punkten bewertet, kostet das Wochenende 1.100 Euro. Ebenfalls mit 12 Punkten bewertet, bietet das Wellnesshotel Aumühle in Grein ein Wochenende mit 498 Euro zu einem äußerst günstigen Preis an.

Test­kriterien des Relax-Guide

Lage (3,5 Punkte)

Ambiente, Dienstleistungsqualität sowie Küche (8 Punkte)

Architektur, Ausstattung, Infrastruktur (4,5 Punkte)

Wohlfühlkriterien (3 Punkte)

Preis-Leistungsverhältnis (1 Punkt)

Der Guide vergibt als Minimum 9 Punkte. Durchschnittliche Wellnesshotels liegen bei 11 bis 12 Punkten. Hotels mit Anbindung an eine öffentliche Therme ohne eigenen Wellnessbereich erhalten 12 Punkte. Durch gute Küche und andere Service- und Ausstattungsqualitäten können um 1-2 Punkte mehr erreicht werden. Das Maximum sind 20 Punkte, die nur an Häuser vergeben werden, die in allen Bereichen Höchstleistungen erbringen.

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