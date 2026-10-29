  • 29.10.2026, 09:20:02
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AVISO: Herbert Prohaska unterstützt beim Ausschank des Samariter Suppentopfs

280.000 warme Mahlzeiten in vier Jahren: Jubiläumsausgabe am 3. November im Samariterbund-Sozialmarkt Böckhgasse.

Wien (OTS) - 

Vier Jahre Samariter Suppentopf, 280.000 ausgegebene Portionen und ein prominenter Gast: Der Samariterbund Wien feiert das Jubiläum seines Erfolgsprojekts am Dienstag, 3. November, gemeinsam mit Fußballlegende Herbert Prohaska im Sozialmarkt Böckhgasse.

Seit dem Projektstart im November 2022 erhalten armutsbetroffene Menschen regelmäßig kostenlose warme Mahlzeiten. Möglich machen das ein engagiertes Team, zahlreiche ehrenamtliche Helfer:innen und verlässliche Partner:innen, die das Projekt als größter Sponsor maßgeblich unterstützt.

Das Jubiläum ist zugleich Anlass, auf den weiterhin steigenden Bedarf hinzuweisen und um Spenden für den Samariter Suppentopf zu bitten. Gerade vor Weihnachten soll jede Unterstützung dazu beitragen, bedürftige Menschen mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen.

Termin: Dienstag, 3. November 2026, 11:00 Uhr
Ort: Sozialmarkt Böckhgasse, Wien
Mit dabei: Fußballlegende Herbert Prohaska
Susanne Drapalik, Präsidentin Samariterbund Wien
Oliver Löhlein, GF Samariterbund Wien

Foto- und Interviewmöglichkeiten: Herbert Prohaska bei der Essensausgabe, Einblicke in das Projekt und Gespräche mit Verantwortlichen, Freiwilligen und Unterstützern.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien
Bertram Gross
Telefon: 0664 629 17 47
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.samariterwien.at

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