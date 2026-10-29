AVISO: Herbert Prohaska unterstützt beim Ausschank des Samariter Suppentopfs

Wien (OTS) -

Vier Jahre Samariter Suppentopf, 280.000 ausgegebene Portionen und ein prominenter Gast: Der Samariterbund Wien feiert das Jubiläum seines Erfolgsprojekts am Dienstag, 3. November, gemeinsam mit Fußballlegende Herbert Prohaska im Sozialmarkt Böckhgasse.

Seit dem Projektstart im November 2022 erhalten armutsbetroffene Menschen regelmäßig kostenlose warme Mahlzeiten. Möglich machen das ein engagiertes Team, zahlreiche ehrenamtliche Helfer:innen und verlässliche Partner:innen, die das Projekt als größter Sponsor maßgeblich unterstützt.

Das Jubiläum ist zugleich Anlass, auf den weiterhin steigenden Bedarf hinzuweisen und um Spenden für den Samariter Suppentopf zu bitten. Gerade vor Weihnachten soll jede Unterstützung dazu beitragen, bedürftige Menschen mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen.

Termin: Dienstag, 3. November 2026, 11:00 Uhr

Ort: Sozialmarkt Böckhgasse, Wien

Mit dabei: Fußballlegende Herbert Prohaska

Susanne Drapalik, Präsidentin Samariterbund Wien

Oliver Löhlein, GF Samariterbund Wien

Foto- und Interviewmöglichkeiten: Herbert Prohaska bei der Essensausgabe, Einblicke in das Projekt und Gespräche mit Verantwortlichen, Freiwilligen und Unterstützern.