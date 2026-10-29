Europas Glasfaser-Vorreiter kommen nach Dornbirn

Dornbirn (OTS) -

Was können wir von Märkten lernen, in denen Glasfasernetze bereits großflächig verfügbar sind? Beim Austrian FiberSummit am 11. November, 2026 in Dornbirn bringen Experten aus Norwegen, Deutschland, Irland und der Schweiz ihre Antworten mit – von Regulierung und Vermarktung über Open Access bis zum Glasfaseranschluss im Gebäude. Der internationale Austausch macht sichtbar, welche Lösungen sich bewährt haben und welche Impulse daraus für Österreich entstehen können.

„Norwegen und Irland zeigen, welche Chancen ein weit fortgeschrittener Glasfaserausbau eröffnet. Dort rücken Nutzung, Qualität und langfristiger Betrieb bereits stärker in den Fokus. Die Schweiz bringt wertvolle Erfahrungen mit offenen Inhouse-Modellen ein. Diese Best Practices holen wir nach Dornbirn, um erfolgreiche Ansätze weiterzudenken und Impulse für die nächsten Schritte in Österreich zu gewinnen“, sagt Martin Wachutka, Präsident der Open Fiber Austria.

Norwegen weiß, wie man Kunden für Glasfaser gewinnt

Jørn Slåtten, CEO des Branchenverbands Fiberforeningen, stellt in seiner Keynote „What Makes Norway’s FTTH Rollout a Success?“ die fünf Erfolgsfaktoren des norwegischen Marktes vor und erklärt, warum sich die Menschen dort für den Anschluss entscheiden. Im Panel „Lessons from the North“ diskutiert er mit Martin Wachutka und Philipp Machač, Präsident und Vizepräsident der Open Fiber Austria, sowie Frederic Ufer, CEO des deutschen VATM.

„Norwegen hat früh und konsequent in Glasfaserinfrastruktur investiert. Heute geht es bei uns vor allem um Resilienz, Sicherheit und die Öffnung der Netze. Manchmal entsteht Fortschritt auch dadurch, Hürden abzubauen und weniger zu regulieren. Ohne Abstriche bei der Qualität kann das Länder schneller an ihre Glasfaserziele bringen. Der Austausch zwischen den europäischen Märkten ist wichtig, damit wir voneinander lernen“, so Jørn Slåtten.

Austrian FiberSummit

Alle Infos zur Veranstaltung: https://events.ofaa.at/veranstaltungen/fibersummit26/

Datum: 11.11.2026

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Messe Dornbirn