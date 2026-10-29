Gödl: Mit Tod von Heribert Steinbauer verliert Volkspartei engagierten politischen Wegbereiter

Wien (OTS) -

Betroffen über den Tod von Heribert Steinbauer zeigte sich heute, Donnerstag, ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl. "Mit Heribert Steinbauer verlieren wir einen überzeugten Christdemokraten, einen erfahrenen politischen Gestalter intellektueller Prägung und einen Menschen, der die Österreichische Volkspartei über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgestaltet hat." Sein politischer Weg war eng mit der Geschichte der ÖVP verbunden. Als Generalsekretär von 1967 bis 1970 sowie als Leiter der Abteilung Politik der Bundespartei prägte er die inhaltliche Arbeit und die strategische Ausrichtung der Volkspartei. Zudem war er Büroleiter von Alois Mock. Als Wahlkampfleiter bei mehreren Nationalrats- und Bundespräsidentenwahlen bewies er politisches Geschick, strategisches Denken und tiefes Verständnis für die demokratischen Auseinandersetzungen in unserem Land.

Von 1975 bis 1994 gehörte Heribert Steinbauer dem Nationalrat an, ab 1975 bekleidete Steinbauer die Funktion des ÖVP-Mediensprechers. In nahezu zwei Jahrzehnten parlamentarischer Arbeit setzte er sich für seine Überzeugungen und die Anliegen der Menschen ein. Seine politische Tätigkeit war dabei stets von der Bereitschaft geprägt, sich intensiv mit den Herausforderungen seiner Zeit auseinanderzusetzen und auch dort nach Antworten zu suchen, wo diese nicht auf der Hand lagen.

Sein Wirken reichte über die unmittelbare Parteipolitik hinaus – Erfahrungen im ORF oder später seine Tätigkeit als Verleger zeugen von einem breiten geistigen Interesse und einem feinen Gespür für das Zusammenspiel von Politik, Medien, Kultur und Gesellschaft. Mit der “Edition Steinbauer” blieb er auch nach seiner aktiven politischen Laufbahn dem öffentlichen Diskurs und dem geistigen Leben verbunden.

Was von Heribert Steinbauer bleibt, ist nicht nur die Erinnerung an seine vielfältigen Funktionen und Leistungen. Es ist vor allem das Bild eines Menschen, der sich nicht mit einfachen Antworten zufriedengab, sondern der den Anspruch hatte, den Dingen auf den Grund zu gehen und Österreich nach vorne zu bringen. Einer, der Haltung zeigte, auch wenn der Weg dadurch nicht einfacher wurde – unerschütterliche Zuversicht war eine seiner markanten Eigenschaften. Und Steinbauer war eine Persönlichkeit, die sich dem politischen Diskurs mit Verantwortungsbewusstsein und klarer Überzeugung stellte.

“Im Namen des ÖVP-Parlamentsklubs und persönlich möchte ich seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden, mein tiefempfundenes Mitgefühl aussprechen. Wir werden Heribert Steinbauer als eigenständigen Denker, engagierten politischen Wegbereiter und überzeugten Christdemokraten stets in Erinnerung behalten”, schloss Gödl. (Schluss)