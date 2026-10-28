SPÖ-Erasim: Tourismusbeschäftigten-Fonds ist „großer Erfolg für die Mitarbeiter:innen“

Wien (OTS) -

Der neue Tourismusbeschäftigten-Fonds nimmt ab sofort Anträge entgegen. Der Fördertopf ist mit 6,5 Millionen Euro dotiert und kommt vor allem der Aus- und Weiterbildung der Tourismus-Beschäftigten zugute. SPÖ-Tourismussprecherin Melanie Erasim, die sich jahrelang für den Fonds eingesetzt hat, freut sich: „Gemeinsam mit meinen Kolleg:innen im Parlament und der Gewerkschaft habe ich jahrelang für die Umsetzung eines Fonds für Tourismusbeschäftigte gekämpft. Heute gehen die Förderungen endlich an den Start – ein großer Erfolg für die Mitarbeiter:innen der Branche!“ ****

Der Tourismus in Österreich ist ein Konjunkturmotor. Er ist ein enorm wichtiger Wirtschaftszweig für unser Land und zeigt sich auch in Krisenzeiten sehr resilient. „Die Gäste schätzen das hohe Niveau der österreichischen Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe. Die Qualität steht und fällt aber letztlich mit den Beschäftigten. Nur motivierte, gut ausgebildete und ordentlich bezahlte Mitarbeiter:innen können so ein Spitzenniveau halten“, so Erasim.

Viele Mitarbeiter:innen erleben hohe Arbeitsbelastung und viel Stress und bleiben daher oft nur kurz in der Branche. Hier setzt der Tourismusbeschäftigten-Fonds an. Er soll Maßnahmen zur Weiterbildung fördern, bei der Kinderbetreuung unterstützen und auch Lehrlingen zugutekommen. „Ziel ist es, die hohe Fluktuation in der Branche einzudämmen und möglichst vielen Beschäftigten gute Perspektiven in diesem großartigen Berufsfeld zu bieten“, so Erasim. (Schluss) mf/lw