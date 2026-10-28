Heinz Zemanek Lecture 2026: Die zweite Quantenrevolution im Fokus

Wien (OTS) -

Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) und die Universität Wien laden am 25. November 2026 zur Heinz Zemanek Lecture in den Festsaal der Universität Wien ein. Unter dem Titel „Die zweite Quantenrevolution – Quantum-Sensing, Quantum-Netzwerke und Quantum Computing“ wird der renommierte Quantencomputing-Forscher Richard Küng, Leiter des Instituts für Quantum Computing an der Johannes Kepler Universität Linz, die aktuellen Entwicklungen und Zukunftsperspektiven der Quantentechnologien beleuchten.

Quantentechnologien gelten als eine der vielversprechendsten wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen unserer Zeit. Anders als klassische digitale Technologien basieren sie auf den Gesetzen der Quantenphysik und eröffnen neue Möglichkeiten in Bereichen wie Sensorik, Kommunikation und Rechenleistung. In seiner Keynote wird Richard Küng die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen digitalen und quantenbasierten Technologien aufzeigen, aktuelle technologische Durchbrüche vorstellen und die Herausforderungen diskutieren, die noch überwunden werden müssen, damit die sogenannte zweite Quantenrevolution ihr volles Potenzial entfalten kann.

„Die Quanteninformatik entwickelt sich derzeit mit beeindruckender Geschwindigkeit. Die Zemanek Lecture bietet eine hervorragende Gelegenheit, Einblicke in ein Forschungsfeld zu gewinnen, das unsere technologische Zukunft nachhaltig prägen wird“ , so OCG Präsident Wilfried Seyruck.

Werner Gruber präsentiert Quantenforschung zum Angreifen

Den Auftakt der Veranstaltung gestaltet der bekannte Physiker und Wissenschaftsvermittler Werner Gruber. In einer Kurzpräsentation stellt er das an der Universität Wien initiierte Projekt TeQuILa (Teaching Quantum Informatics Lab) vor, das sich zum Ziel gesetzt hat, Quantenforschung verständlich, erlebbar und zugänglich zu machen.

Ehrung von A Min Tjoa und Verleihung der OCG Förderpreise

Neben dem wissenschaftlichen Programm steht die Würdigung herausragender Leistungen in der österreichischen Informatik im Mittelpunkt der Veranstaltung. Der emeritierte Univ. Professor und frühere OCG-Präsident A Min Tjoa wird für seine Verdienste um die Informatik und die OCG mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Die Laudatio hält Univ. Prof.in Gerti Kappel (beide TU Wien).

Darüber hinaus werden die OCG Förderpreise sowie die OCG Förderpreise-FH an herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler auf dem Gebiet der Informatik vergeben. Die drei prämierten Arbeiten werden in 5-Minuten-Präsentationen vorgestellt.

Im Gedenken an Heinz Zemanek

Mit der Lecture-Reihe erinnert die OCG an ihren Gründungsvater Heinz Zemanek, einen der bedeutendsten österreichischen Computerpioniere. Die Reihe wurde anlässlich seines 100. Geburtstags im Jahr 2020 ins Leben gerufen und greift Themen auf, die Zemaneks wissenschaftliches Wirken geprägt haben. Damit unterstreicht die OCG ihren Auftrag, Informatik und Kommunikationstechnologien in ihrer technischen, gesellschaftlichen und interdisziplinären Dimension zu fördern.

Nach Vorträgen, Ehrungen und Preisverleihungen bietet die Veranstaltung beim abschließenden Buffet Gelegenheit zum persönlichen Austausch.

Veranstaltungsdetails

Heinz Zemanek Lecture 2026: Die zweite Quantenrevolution

Datum: 25. November 2026

Zeit: 16:00 bis 20:00 Uhr (Registrierung ab 15:30 Uhr)

Ort: Festsaal der Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien

Veranstalter: Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

Zur Anmeldung

Programm (Auszug)