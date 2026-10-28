- 28.10.2026, 13:35:03
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FPÖ - AVISO: Einladung zur Veranstaltung „Sportschützen und Jäger im Fadenkreuz der EU“
Sehr geehrte Damen und Herren der Medien!
Wir dürfen Sie herzlich zu folgendem Termin einladen:
„Sportschützen und Jäger im Fadenkreuz der EU“
Eine Veranstaltung über die EU-Politik und ihre Auswirkungen auf Handel und Vereine
Donnerstag, 29. Oktober 2026 | 18:30 Uhr
Hotel Intercontinental (Johannesgasse 28, 1030 Wien)
Das Programm:
- 17:30 Uhr: Einlass und Registrierung
- 18:30 Uhr: Begrüßung und Eröffnung
- 18:35 Uhr: Impulsvortrag von FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann
- 18:50 Uhr: Gesprächsrunde „Im Fadenkreuz der EU“ mit Bc. Tomáš Kubín (Abgeordneter zum Europäischen Parlament, ANO), Dr. Ernö Schaller-Baross (Abgeordneter zum Europäischen Parlament, Fidesz) und Harald Vilimsky (Abgeordneter zum Europäischen Parlament, FPÖ)
- 19:30 Uhr: Gesprächsrunde „Negative Auswirkungen auf Handel und Vereine“ mit Mag. Dr. Eva Erlacher, LL.M. (Rechtsanwältin, Fachbuchautorin und Universitätslektorin mit Spezialisierung auf Verwaltungs- und Verfassungsrecht. Expertin für Jagd- und Waffenrecht und selbst Jägerin), Carmen Schranz (Inhaberin „IGB Austria“ – österreichischer Erzeuger und Entwickler von Läufen und Zubehör für Waffen), Ing. Markus Fritsch (Gründer und Geschäftsführer von „Austria Arms“, einem der führenden österreichischen Waffenhandelsunternehmen für zivile und behördliche Waffentechnik), Matthias Hainich (Gründer und Geschäftsführer von „Oberland Arms“ und „Oberland Defence“ – Waffenhandel sowie Herstellung von halbautomatischen Gewehren in Deutschland und Österreich) sowie Mag. Gernot Darmann (Abgeordneter zum Nationalrat und FPÖ-Sicherheitssprecher)
- 20:20 Uhr: Schlussworte von Harald Vilimsky (Abgeordneter zum Europäischen Parlament, FPÖ)
- 20:30 Uhr: Persönlicher Austausch und Buffet
Medienvertreter, die an der Veranstaltung teilnehmen möchten, müssen sich bitte durch Mail an die Adresse [email protected] anmelden.
Weitere Informationen unter https://www.fbi.at/veranstaltung.
Rückfragen & Kontakt
Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]
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