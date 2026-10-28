Zorba/Grüne: Brauchen klare Regeln für Smart Glasses und ein Ende der unbemerkten Weiterverwendung privater Aufnahmen durch Tech-Konzerne

Wien (OTS) -

„Wir freuen uns, dass die ÖVP das Thema endlich ernst nimmt. Die Probleme mit den Smart Glasses sind bekannt, ebenso die Lösungen. In Österreich braucht es klare Regeln dafür, wo und unter welchen Bedingungen Smart Glasses verwendet werden dürfen, etwa in Schwimmbädern, Schulen und anderen sensiblen Bereichen. Die Bundesregierung sollte endlich handeln und sich auch auf EU-Ebene für klare Regeln einsetzen. Genau das fordert der Grüne Antrag, der bereits im Parlament liegt und auf eine Mehrheit wartet“, sagt Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen.

„Neben dem Schutz vor heimlichen Aufnahmen muss eines klar sein: Aufnahmen mit Smart Glasses dürfen nicht für das KI-Training von Meta und Co. verwendet werden. Vielen Nutzer:innen ist gar nicht bewusst, dass ihre Aufnahmen dafür genutzt werden. Recherchen haben gezeigt, dass Aufnahmen bei Meta landen und dort von Menschen gesichtet werden, darunter auch Aufnahmen aus Wohnzimmern und von nackten Körpern. Wer zufällig vor einer solchen Brille steht, hat der Aufnahme nicht zugestimmt und erfährt oft nicht einmal davon“, erläutert Zorba.

„Jede Bild- und Tonaufnahme muss darüber hinaus deutlich sichtbar angezeigt werden. Ein kleines Lämpchen, das man bei Sonnenlicht kaum sieht, reicht dafür nicht. Meta arbeitet laut Medienberichten außerdem an einer Gesichtserkennung für seine Brillen. Dann könnten Träger:innen fremde Menschen auf der Straße mit einem Blick identifizieren. Wirksam durchsetzen lassen sich klare Produktregeln nur auf europäischer Ebene, und die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen. Wenn die ÖVP es ernst meint, stimmt sie unserem Antrag zu und sorgt dafür, dass die Bundesregierung handelt.“