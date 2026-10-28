Götze/Grüne zu Seltenheim: SPÖ verteuert Öffi-Tickets erneut, statt Menschen endlich mit Öffi-Preisbremse zu entlasten

Wien (OTS) -

„SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim rühmt sich dafür, dass die SPÖ anscheinend eine Preisbremse bei Öffis eingeführt habe. Doch die Realität schaut anders aus: Im SPÖ-geführten Wien ist die Jahreskarte deutlich teurer geworden und kostet mittlerweile fast 500 Euro. Obwohl Bürgermeister Ludwig vor der Wahl versprochen hat, dass der Preis stabil bei 365 Euro bleibt. Und auch das KlimaTicket wird 2027 wieder teurer und kostet dann 1.430 Euro. Das ist fast ein Drittel mehr als bei seiner Einführung. Auch dafür ist ein SPÖ-Politiker verantwortlich, nämlich SPÖ-Verkehrsminister Hanke“, sagt Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen.

Die Grünen fordern daher einmal mehr einen Preisstopp 2027 für alle regionalen KlimaTickets und Jahreskarten sowie eine echte Öffi-Preisbremse und leistbare Tickets für Senior:innen und Menschen mit kleinem Einkommen. „Die SPÖ sollte in Wien und im Bund schleunigst dafür sorgen, dass Öffi-Fahren eine leistbare Alternative bleibt. Klimaschutz darf keine Frage des Kontostands sein. Deshalb braucht es jetzt endlich eine umfassende Öffi-Preisbremse“, hält Götze fest.