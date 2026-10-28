Tourismusbeschäftigtenfonds: Endlich direkte finanzielle Förderung für Beschäftigte

Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft vida ist erfreut, dass der Tourismusbeschäftigtenfonds seine Arbeit aufnimmt. Die direkte Förderung der Beschäftigten sei eine dringend notwendige Ergänzung der bestehenden Unternehmensförderungen des Wirtschaftsministeriums. „Es ist dies ein Erfolg der vida für die Beschäftigten in der Branche: Schließlich habe die Gewerkschaft sowohl für eine sozialpartnerschaftliche als auch für eine gesetzliche Einrichtung eines solchen Fonds zehn Jahre lang hartnäckig gekämpft“, sagt Eva Eberhart, Vorsitzende des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida.

„Mit dem neuen Fonds können sich Beschäftigte aus Hotellerie und Gastronomie, die leider immer noch zu den Niedrigverdienenden zählen, einen wichtigen finanziellen Beitrag bei Kosten für Weiterbildungen, Kinderbetreuung oder bei Arbeitslosigkeit holen“, unterstreicht Eberhart.

„Die strukturellen Probleme in der Branche kann man mit 6,5 Millionen Euro – so hoch ist der Fond jährlich dotiert – zwar nicht lösen. Aber Förderungsmittel aus diesem Fonds machen etwa für eine alleinerziehende berufstätige Kollegin, die Kosten für die Kinderbetreuung stemmen muss, eine willkommene Unterstützung aus“, betont die vida-Gewerkschafterin.

Dass Betriebe, die gute Lösungen – beispielsweise zur Vorkehrung gegen sexuelle Belästigung – getroffen haben, durch den Tourismusbeschäftigtenfonds vor den Vorhang geholt werden sollen, begrüßt Eberhart.

„Viele Möglichkeiten des Tourismusbeschäftigtenfonds können etwa direkt in einem Mitarbeitergespräch angesprochen werden. Wir freuen uns schon jetzt über alle Betriebe, die mit gutem Beispiel vorangehen, die Qualifikation unterstützen, indem sie etwa für ihre Beschäftigten Aus- und Weiterbildung auch während der Arbeitszeit ermöglichen und den zweiten Teil der Kurskosten übernehmen“, schließt Eberhart.