  • 28.10.2026, 11:08:33
  • /
  • OTS0075

Tourismusbeschäftigtenfonds: Endlich direkte finanzielle Förderung für Beschäftigte

Gewerkschaft vida begrüßt neues Instrument zur Förderung u.a. bei Aus- und Weiterbildung, bei Kosten für Kinderbetreuung und Lehrabschluss

Wien (OTS) - 

Die Gewerkschaft vida ist erfreut, dass der Tourismusbeschäftigtenfonds seine Arbeit aufnimmt. Die direkte Förderung der Beschäftigten sei eine dringend notwendige Ergänzung der bestehenden Unternehmensförderungen des Wirtschaftsministeriums. „Es ist dies ein Erfolg der vida für die Beschäftigten in der Branche: Schließlich habe die Gewerkschaft sowohl für eine sozialpartnerschaftliche als auch für eine gesetzliche Einrichtung eines solchen Fonds zehn Jahre lang hartnäckig gekämpft“, sagt Eva Eberhart, Vorsitzende des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida.

„Mit dem neuen Fonds können sich Beschäftigte aus Hotellerie und Gastronomie, die leider immer noch zu den Niedrigverdienenden zählen, einen wichtigen finanziellen Beitrag bei Kosten für Weiterbildungen, Kinderbetreuung oder bei Arbeitslosigkeit holen“, unterstreicht Eberhart.

„Die strukturellen Probleme in der Branche kann man mit 6,5 Millionen Euro – so hoch ist der Fond jährlich dotiert – zwar nicht lösen. Aber Förderungsmittel aus diesem Fonds machen etwa für eine alleinerziehende berufstätige Kollegin, die Kosten für die Kinderbetreuung stemmen muss, eine willkommene Unterstützung aus“, betont die vida-Gewerkschafterin.

Dass Betriebe, die gute Lösungen – beispielsweise zur Vorkehrung gegen sexuelle Belästigung – getroffen haben, durch den Tourismusbeschäftigtenfonds vor den Vorhang geholt werden sollen, begrüßt Eberhart.

„Viele Möglichkeiten des Tourismusbeschäftigtenfonds können etwa direkt in einem Mitarbeitergespräch angesprochen werden. Wir freuen uns schon jetzt über alle Betriebe, die mit gutem Beispiel vorangehen, die Qualifikation unterstützen, indem sie etwa für ihre Beschäftigten Aus- und Weiterbildung auch während der Arbeitszeit ermöglichen und den zweiten Teil der Kurskosten übernehmen“, schließt Eberhart.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida Öffentlichkeitsarbeit
Hansjörg Miethling
Telefon: +43 664 6145 733
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida Öffentlichkeitsarbeit
Hansjörg Miethling
Telefon: +43 664 6145 733
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright