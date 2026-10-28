Junge Industrie startet Lernspiel „Unternimm was!“: Jugendliche führen ihren eigenen Betrieb

Wien (OTS) -

Die Junge Industrie (JI) bringt ein eigenes Lernspiel für Jugendliche an den Start. In „Unternimm was!“ übernehmen die Spielerinnen und Spieler als Franz oder Marlena einen Metallbaubetrieb und treffen in acht Runden die Entscheidungen, die im Alltag eines Betriebs anstehen: vom ersten Tag als neue Chefin oder neuer Chef über einen Großauftrag, Bewerbungen für eine Lehrstelle und die steigende Stromrechnung bis zur Herbstlohnrunde und zum Jahresabschluss. Die Beta-Version ist ab sofort unter jungeindustrie.iv.at/unternimm-was spielbar, am Handy wie am Laptop, ohne Download und ohne Anmeldung.

„Vor wenigen Tagen haben wir kritisiert, dass die Arbeiterkammer Unternehmer in ihrem Lernspiel als Feindbild zeichnet. Kritik allein ist uns aber zu wenig. Mit ‚Unternimm was!‘ zeigen wir, wie es anders geht: Die Jugendlichen schlüpfen selbst in die Rolle der Chefin oder des Chefs und erleben, was es heißt, Verantwortung für ein Team, für die Kundschaft und für die Zukunft eines Betriebs zu tragen“, sagt Eduard Fröschl, Bundesvorsitzender der Jungen Industrie.

Kein Richtig oder Falsch, aber jede Entscheidung hat Folgen

Eine vorgegebene Lösung gibt es im Spiel nicht. Vier Anzeigen – Kasse, Team, Kundschaft und Zukunft – zeigen, wie sich jede Entscheidung auswirkt. Gewerkschaft, Konkurrenz und Kundschaft treten als Gegenüber mit eigenen, nachvollziehbaren Interessen auf. „Wer einen Betrieb führt, muss ständig abwägen: zwischen Investitionen und Rücklagen, zwischen Lohnerhöhungen und Wettbewerbsfähigkeit, zwischen heute und morgen. Genau dieses Abwägen wollen wir erlebbar machen, ohne Schwarz-Weiß und ohne Zeigefinger“, so Fröschl.

Beta-Version: Mitspielen und mitreden

Die JI versteht die aktuelle Fassung bewusst als Beta-Version. In den kommenden Monaten soll das Spiel gemeinsam weiterentwickelt werden. „Wir laden Schulen, Lehrkräfte und vor allem die Jugendlichen selbst ein, das Spiel auszuprobieren und uns zu sagen, was ihnen fehlt. Und wer danach wissen will, wie es in einem echten Betrieb zugeht: Unsere Mitglieder kommen gerne in die Klasse und geben einen Einblick in den Unternehmeralltag“, sagt Fröschl abschließend.

Zum Spiel: https://jungeindustrie.iv.at/unternimm-was