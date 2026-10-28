- 28.10.2026, 10:32:03
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AK-Kinderbetreuungsatlas 2026: So steht es um die Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreich
Pressekonferenz
Wie sieht das Angebot für institutionelle Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreichs Gemeinden aus? Seit 27 Jahren geht der Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer dieser Frage nach und bietet ein umfangreiches Monitoring. Abgebildet in einer interaktiven Landkarte. Bei einer
Pressekonferenz
am Dienstag, 3. November, um 10 Uhr
in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel
AK-Kinderbetreuungsatlas 2026:
So steht es um die Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreich
die aktuellen Daten und Fakten aus dem neuen AK-Kinderbetreuungsatlas und die Forderungen der Arbeiterkammer Oberösterreich, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie voranzubringen.
Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Laura Wiednig, MBA (Leiterin der Stabsstelle Frauen- und Gleichstellungspolitik) zur Verfügung.
AK-Kinderbetreuungsatlas 2026: So steht es um die Kinderbildung und -betreuung in Oberösterreich
Seminarraum 3, 5. Stock
Datum: 03.11.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Arbeiterkammer Linz
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Oberösterreich
Stefan Langes
Telefon: +43 (0)50/6906-2199
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/
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