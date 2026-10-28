  • 28.10.2026, 09:57:02
  • /
  • OTS0033

Aviso: AK und ÖGB präsentieren Bonus-Malus-System für faire Älterenbeschäftigung

Wien. (OTS) - 

Wer will, dass Menschen bis zum Pensionsantrittsalter arbeiten, muss auch dafür sorgen, dass sie länger Arbeit haben. Das faktische Pensionsantrittsalter in Österreich steigt bereits, damit sich diese Entwicklung fortsetzt, müssten Unternehmen aber deutlich mehr ältere Arbeitnehmer:innen beschäftigen.

Ein entscheidender Hebel dafür wäre das von AK und ÖGB seit längerem geforderte Bonus-Malus-System: Betriebe, die ältere Beschäftigte halten und einstellen, sollen belohnt werden. Wer hingegen kaum ältere Menschen beschäftigt, soll einen finanziellen Beitrag leisten.

AK Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian präsentieren ein von Expert:innen ausgearbeitetes, konkretes Modell, das Anreize für die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen schafft und Altersarbeitslosigkeit senken soll.

Zeit: Montag, 2. November 2026, 10:30 Uhr

Ort: ÖGB-Zentrale Catamaran, „Riverbox“, 10. Stock

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen!

Rückfragen & Kontakt

Nani Kauer, MA

AK Wien – Mediensprecherin der Präsidentin

M: +43 664 6145915

[email protected]

wien.arbeiterkammer.at

ÖGB - Kommunikation
Litsa Kalaitzis, Sprecherin des Präsidenten
Telefon: +43 676 817 111 553
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖGB Österreichischer Gewerkschaftsbund

Rückfragen & Kontakt

Nani Kauer, MA

AK Wien – Mediensprecherin der Präsidentin

M: +43 664 6145915

[email protected]

wien.arbeiterkammer.at

ÖGB - Kommunikation
Litsa Kalaitzis, Sprecherin des Präsidenten
Telefon: +43 676 817 111 553
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright