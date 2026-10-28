Halloween-Schminke im AK-Check: Nur ein Drittel der Produkte empfehlenswert

Linz (OTS) -

Zu Halloween gehört für viele eine möglichst schaurige Gesichtsbemalung mit Schminkstiften oder -paletten, Lippenstift, Puder und Kunstblut einfach dazu. Die AK Oberösterreich hat gemeinsam mit DIE UMWELTBERATUNG 15 Produkte unter die Lupe genommen und ihre Inhaltsstoffe bewertet. Das Ergebnis: Fünf Produkte sind empfehlenswert, fünf weitere bedingt empfehlenswert und fünf nicht empfehlenswert.

Auch wenn Halloweenkosmetik meist nur wenige Tage im Jahr zum Einsatz kommt, sollte der Schminkspaß nicht auf Kosten von Gesundheit und Umwelt gehen. Darum haben die AK Oberösterreich und DIE UMWELTBERATUNG 15 Produkte genauer unter die Lupe genommen. Fazit: Nur fünf Produkte enthielten keine bedenklichen Inhaltsstoffe und sind daher empfehlenswert.

Weil sie vor allem verschiedene Kunststoffe auflisteten, wurden fünf Produkte aus ökologischen und gesundheitlichen Gründen als nur als bedingt empfehlenswert eingestuft. Kunststoffe gelangen nach dem Abspülen von der Haut in das Abwasser und werden dort nur schlecht abgebaut.

Nicht empfehlenswert waren fünf Produkte (Basic Set Zombie von Müller, Makeup Kit von Billa, Lippenstift von Libro, Kunstblut von Müller, Set of 10 Make Up Sticks von Spielwaren Heinz), da auf der Inhaltsstoffliste bedenkliche Stoffe standen:

Imidazolidinyl Urea gehört zu den sogenannten Formaldehydabspalter. Diese Stoffe geben in kleinsten Mengen Formaldehyd ab, damit das Produkt haltbar bleibt. Formaldehyd ist als krebserregend eingestuft.



gehört zu den sogenannten Formaldehydabspalter. Diese Stoffe geben in kleinsten Mengen Formaldehyd ab, damit das Produkt haltbar bleibt. Formaldehyd ist als krebserregend eingestuft. Butylhydroxytoluol (BHT), Methylparaben und Propylparaben. Diese Stoffe stehen wegen ihrer hormonverdächtigen Eigenschaften auf „Endocrine-Disruptor-Listen“ nationaler Umweltbehörden, da sie im Körper wie natürliche Hormone wirken und Gesundheitsprobleme verursachen können. Zum Beispiel steht BHT im Verdacht, die Schilddrüsenfunktionen, Wachstum und Fruchtbarkeit in Lebewesen einzuschränken. Bei Methylparaben wird vermutet, dass es hormonelle Störungen wie Veränderungen der Geschlechtsorgane bei Tieren verursacht. Ein Rückgang der Spermienqualität bei Tieren wurde bei Propylparaben dokumentiert. Da die Stoffe jedoch nur sehr langsam und in minimalen Mengen über die menschliche Haut in die Blutbahn gelangen, stuft die europäische Gesundheitsbehörde EFSA das hormonelle Risiko durch Kosmetik als vernachlässigbar ein.

Moderate Preisspanne für ein einmaliges Fest

Die Produkte wurden in Super- und Drogeriemärkten von Action, Billa, BIPA, Libro, Müller und Spielwaren Heinz eingekauft. Das günstigste Produkt war ein Teufel-Schminkset um 2,79 Euro. Das teuerste Produkt war ein halber Liter Kunstblut um 12,99 Euro.

AK-Tipps

Nicht alle Produkte sind für Kinder geeignet und erst ab einem gewissen Alter freigegeben. Wichtig ist, die Anweisungen auf den Verpackungen unbedingt zu lesen und zu befolgen.



Manche Produkte müssen vorab auf einem kleinen Hautareal ausprobiert werden, um die Hautverträglichkeit zu testen, bevor die Schminke großflächig eingesetzt wird.



Andere dürfen nicht in die Nähe von Augen und Lippen gelangen. Eine erwachsene Person sollte am besten bei der Anwendung unterstützen.



Konsument:innen mit Smartphones können mit der ToxFox-App im Geschäft Produkte auf Inhaltsstoffe scannen. Über den Barcode, der sich auf dem Produkt befindet, identifiziert die App Produkte, die sie empfiehlt oder als gefährlich einstuft – wegen hormonell verdächtiger Schadstoffe, Nanopartikel, PFAS, Mikroplastik und anderer Kunststoffe. Die App kann auf www.bund.net/themen/chemie/toxfox heruntergeladen werden.

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