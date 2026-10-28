Erste Abschlüsse im dualen Tourismusstudium der FHWien der WKW

Wien (OTS) -

Premiere an der FHWien der WKW: Der erste Jahrgang der dualen Variante des Bachelor-Studiengangs Tourismus-Management hat das Studium abgeschlossen. Am 19. Oktober 2026 feierten die Absolventinnen und Absolventen in der Wiener Börse ihre Sponsion. Nach drei Jahren Studium bringen sie neben dem Bachelorabschluss bereits zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung mit.

Bachelor, Berufserfahrung und Netzwerk im Tourismus

„Mit der Sponsion der ersten dual Studierenden haben wir einen Meilenstein erreicht“, sagt Florian Aubke, Leiter des Studienbereichs Tourism & Hospitality Management der FHWien der WKW. „Als wir die duale Studiengangsvariante gestartet haben, ging es uns darum, Hochschule und Unternehmen als Lernorte miteinander zu verschränken. Unsere ersten Absolventinnen und Absolventen haben gelernt, theoretisches Wissen und berufliche Erfahrung zu verbinden. Und sie haben sich dabei ein starkes Netzwerk im Tourismus aufgebaut.“

Praxispartner gestalten die Ausbildung mit

Die FHWien der WKW kooperiert beim dualen Tourismusstudium mit rund 60 Unternehmen. Die Bandbreite reicht von Hotels und Reiseveranstaltern über Kongress- und Eventunternehmen bis hin zu Mobilitätsanbietern. Die Praxispartner gestalten die Ausbildung mit und lernen die Studierenden zwei Jahre lang als Mitarbeitende kennen. In regelmäßigen Lernzielgesprächen besprechen Studierende, Hochschule und Praxispartner, wie die Erfahrungen aus der Arbeit mit dem Studium verknüpft werden können.

Lernen im Hörsaal und im Betrieb

Im ersten Studienjahr erwerben die Studierenden an der FHWien der WKW die theoretischen Grundlagen. Ab dem dritten Semester verbringen sie die halbe Woche an der Hochschule und die andere Hälfte bei ihrem Praxispartner. Dort sind sie angestellt und beziehen ein Gehalt. Besonderes Augenmerk liegt darauf, dass die Studierenden zum Praxispartner passen, da sie bis zum Abschluss beim selben Unternehmen bleiben.

Verantwortung übernehmen und Karriere machen

Die Schiehser Hotels gehören zu den Praxispartnern der FHWien der WKW beim dualen Tourismusstudium. „Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der FHWien der WKW, weil sie eine starke Verbindung zwischen fundierter Ausbildung und beruflicher Praxis schafft. Die Studierenden bringen als Trainees frisches Know-how ein und übernehmen Verantwortung. Wir bieten ihnen ein Umfeld, das ihre Entwicklung fördert und ihnen Karrierechancen eröffnet“, sagt Alexander Schiehser, der Geschäftsführer der Schiehser Hotels.

Ketevan Tamasidze hat die Praxisphase ihres Studiums bei den Schiehser Hotels verbracht: „Ich konnte in viele verschiedene Bereiche des Hotelalltags eintauchen – von der Tätigkeit an der Rezeption über die Durchführung von Reservierungen bis zur Optimierung von Abläufen und der Gestaltung der Gästekommunikation. Durch das Vorwissen aus dem Studium konnte ich im Hotel rascher eigenständig mitarbeiten. Besonders nützlich waren die Lehrveranstaltungen zu KI.“ Nach dem Abschluss bleibt Ketevan Tamasidze als Assistentin des Chief Operating Officer bei den Schiehser Hotels.

Gemeinsamer Erfolg von Hochschule und Unternehmen

„Die FHWien der WKW zeichnet sich durch ihre enge Vernetzung mit der Wirtschaft aus, die im dualen Studium noch einen Schritt weitergeht: Hochschule und Unternehmen übernehmen gemeinsam Verantwortung für die Ausbildung der Studierenden. Dass nun der erste Jahrgang das duale Tourismusstudium abgeschlossen hat, ist deshalb auch ein Erfolg unserer Praxispartner, die dieses Modell von Beginn an mitgetragen haben“, sagt Stephan Gasser, Geschäftsführer der FHWien der WKW.

Tourismusstudiengänge seit 1994

Tourismus-Management war 1994 der erste Studiengang der FHWien der WKW. Seit 2023 wird die Vollzeitform des Bachelorstudiums durch die duale Variante ergänzt. Außerdem bietet die Fachhochschule den berufsbegleitenden Master-Studiengang Urban Tourism & Visitor Economy Management an. Er konzentriert sich auf nachhaltigen Städtetourismus und wird auf Englisch durchgeführt.

Bewerbung um Studienplätze ab 7. Jänner 2027

Die nächste Bewerbungsphase für die Studiengänge der FHWien der WKW startet am 7. Jänner 2027. Informationen zu Ausbildung und Bewerbung bietet die Website der FHWien der WKW:

Bachelor-Studiengang Tourismus-Management

Master-Studiengang Urban Tourism & Visitor Economy Management

Informationen zur Bewerbung

Bildmaterial:

Die ersten Absolventinnen und Absolventen der dualen Variante des Bachelorstudiums Tourismus-Management der FHWien der WKW mit Studienbereichsleiter Florian Aubke (r.) bei der Sponsion am 19. Oktober 2026 in der Wiener Börse.

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„Mit der Sponsion der ersten dual Studierenden haben wir einen Meilenstein erreicht“, sagt Florian Aubke, Leiter des Studienbereichs Tourism & Hospitality Management der FHWien der WKW.

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Ketevan Tamasidze hat die Praxisphase ihres dualen Tourismusstudiums an der FHWien der WKW bei den Schiehser Hotels verbracht. Das Foto zeigt sie mit Hotelmanager Dominik Prenosil.

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Bildrechte: Schiehser Hotels

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Ihre Bachelor- und Master-Studiengänge bieten über 2.900 Studierenden eine praxisnahe akademische Ausbildung. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen in Lehre und Forschung bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit der Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon über 16.800 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht.