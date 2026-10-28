Ärger statt Fahrspaß mit neuem Rennrad: AK Kärnten verhilft Konsument zu seinem Geld

Klagenfurt (OTS) -

Im Juli 2025 erfüllte sich ein Kärntner seinen sportlichen Traum: Ein hochwertiges Rennrad im auffälligen Design für knapp 3.570 Euro. Doch die Freude währte nur kurz. Bereits nach wenigen Fahrten zeigten sich deutliche Lack- und Verarbeitungsmängel. Zwar wurde der Rahmen anfangs getauscht, doch auch das Ersatzteil wies rasch wieder Kratzer und sogar Risse im Bereich der Sattelklemme auf. Als wäre das nicht genug, legte eine Sicherheits-Rückrufaktion der Vordergabel das Rad monatelang komplett still. Als der Händler schließlich nur noch Rahmen in völlig anderen Farben anbot, riss beim Konsumenten der Geduldsfaden, denn das spezielle Design war ein Hauptgrund für den Kauf. Nach knapp neun Monaten Ärger und gescheiterten Reparaturversuchen wandte sich der Mann an den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten – mit Erfolg.