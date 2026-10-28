Bewahren, was Geschichte trägt: Umfassende Dachsanierung im Schweizerhof der Hofburg Wien

Wien (OTS) -

Die Dächer des Schweizerhofs sind ein prägendes Element des historischen Erscheinungsbilds der Hofburg Wien. Um die wertvolle Bausubstanz langfristig zu schützen und die Sicherheit im Hofbereich zu gewährleisten, startete im Juni 2026 eine umfassende Sanierung der Dachflächen der „Alten Burg“. Eine Besonderheit des Projekts ist ein eigens in Österreich entwickelter und produzierter Dachziegel, der den Anforderungen des Denkmalschutzes ebenso gerecht wird wie modernen Ansprüchen an Funktionalität und Langlebigkeit.

„Die Erhaltung historischer Gebäude verlangt Lösungen, die den Charakter eines Bauwerks bewahren und gleichzeitig den Anforderungen an einen zeitgemäßen Gebäudebetrieb entsprechen. Besonders freut es mich, dass bei diesem Projekt ein Made-in-Austria Produkt zum Einsatz gekommen ist. Denkmalgerechte Erhaltung mit regionaler Wertschöpfung ist zudem eine zukunftsweisende Kombination für Wirtschaft und Forschung“, sagt Burghauptmann Reinhold Sahl.

Historisches Erscheinungsbild, moderne Dachdeckung

Im Zuge der Sanierung wird die bestehende Dacheindeckung abgetragen und durch eine neue Ziegeldeckung ersetzt. Dafür wurde ein spezieller Dachziegel entwickelt, dessen Oberflächenbeschichtung den Eindruck einer bereits leicht verwitterten Oberfläche erzeugt. So fügt sich die neue Eindeckung optisch in das historische Erscheinungsbild des Schweizerhofs ein, ohne auf die Vorteile eines neuen, technisch einwandfreien Produkts verzichten zu müssen. Der hohe Qualitätsstandard der Dachziegel sorgt für die erforderliche Langlebigkeit.

Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt, um die Gestaltung sowie die Farbgebung der neuen Dachziegel bestmöglich auf den denkmalgeschützten Bestand abzustimmen.

„Die Hofburg Wien zählt zu den bedeutendsten Wahrzeichen Österreichs. Wir freuen uns, für die Teilsanierung des Dachs einen eigens entwickelten Tondach-Ziegel zur Bewahrung dieses einzigartigen historischen Bauwerks beitragen zu dürfen. Der Auftrag zeigt, wie sich Denkmalschutz, höchste Qualitätsansprüche und moderne Produktion erfolgreich verbinden lassen. Besonders wichtig ist uns dabei die heimische Wertschöpfung: Der Ziegel wird in Österreich, im südsteirischen Gleinstätten, gefertigt – mit regionalem Know-how, großer Sorgfalt und dem Anspruch, dem besonderen architektonischen Erbe der Hofburg gerecht zu werden.“ Markus Blumauer, Country Commercial Director, wienerberger Österreich

Schutz vor Witterung und herabfallenden Dachziegeln

Neben der Erneuerung der Dachdeckung umfasst das Bauprojekt die Überprüfung und Instandsetzung sämtlicher Verblechungen sowie deren fachgerechter Sanierung. Die Maßnahmen sollen das Eindringen von Wasser verhindern, die Dachflächen vor Schäden durch Schnee und Hagel schützen und das Risiko herabfallender Dachziegel minimieren.

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