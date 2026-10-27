FPÖ – Hafenecker: „Die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut und kein Ramschartikel, Herr Bundespräsident!“

Wien (OTS) -

„Dass Van der Bellen die automatische Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft für Einwanderer mit der Geburt befürwortet, ist eines Staatsoberhaupts absolut unwürdig. Unsere Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut, das man sich erarbeiten muss, und kein Ramschartikel, der einfach jedem hier geborenen Migranten nachgeworfen werden darf!“, so kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA aktuelle Aussagen des Bundespräsidenten, mit denen der ehemalige Grünen-Chef „wieder einmal sein wahres Gesicht und seine tieflinke Gesinnung“ gezeigt habe.

Die Österreicher hätten ein Recht darauf, dass ihre Staatsbürgerschaft nicht an Wert verliert. Die automatische Verleihung wäre „ein Geburtsgeschenk für Einwanderer und ein weiterer Pull-Faktor für die illegale Masseneinwanderung“: „Allein im Vorjahr wurden mehr als 15.500 Menschen mit Wohnsitz im Inland eingebürgert, das sind um fast zwanzig Prozent mehr Einbürgerungen als im Jahr zuvor. Fast jeder vierte davon war Syrer.“ Das derzeitige Staatsbürgerschaftsgesetz dürfe daher um keinen Millimeter gelockert werden, sondern brauche dringend Verschärfungen, wie sie die Freiheitlichen seit langem fordern: „Dazu gehört zum Beispiel, dass Asylanten grundsätzlich von der Verleihung der Staatsbürgerschaft ausgenommen werden. Denn Asyl ist Schutz vor Verfolgung auf Zeit und darf nicht länger der erste Schritt auf dem Weg zu einem österreichischen Pass sein. Wir fordern eine glasklare Trennung von Asyl und Staatsbürgerschaft. Wer als Asylant zu uns kommt, hat hier temporären Schutz zu genießen, aber kein Anrecht darauf, Staatsbürger zu werden“, stellte Hafenecker klar.

Abschließend forderte Hafenecker ein Ende der verantwortungslosen Politik der offenen Türen: „Anstatt für die Verschleuderung der österreichischen Staatsbürgerschaft zu lobbyieren, muss sie effektiv als hohes Gut geschützt werden. Nur eine von der FPÖ geführte Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl an der Spitze wird dem Ausverkauf unserer Heimat in allen Bereichen ein Ende bereiten!“