Schilling/Grüne zum EU-Rahmen für Klimaresilienz: „Risikokarte rettet keine Menschenleben“

Brüssel (OTS) -

Die Europäische Kommission hat heute ihren Vorschlag für einen integrierten Rahmen für Klimaresilienz und Risikomanagement vorgelegt. Er soll Mitgliedstaaten dabei unterstützen, sich an die eskalierenden Folgen der Klimakrise anzupassen. Der Hitzesommer mit mehr als 50.000 Toten in der EU hat gezeigt, wie dringend das ist. Die Kosten des Nichthandelns in der EU sind bereits enorm: Die Kommission schätzt die wirtschaftlichen Verluste durch Klimaschäden für 2022 bis 2025 auf rund 200 Mrd. Euro, also etwa 50 Mrd. Euro pro Jahr.

Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen, kommentiert: „Die Kommission weiß nun erneut sehr genau, wie stark uns die Folgen der Klimakrise in Europa zusetzen. Die Risikokarte allein rettet keinen einzigen Menschen. Sie wäre aber die perfekte Grundlage für dringend notwendige verbindliche Vorgaben und messbare Ziele, vor allem dort, wo die Gefahr am größten ist.

„Die mehr als 50.000 Hitzetoten in einem einzigen Sommer gehen auf das Konto der Politiker:innen, die die Klimakrise noch immer nicht ernst nehmen. Anstatt ein Gesetz nach dem anderen aufzuweichen, müssen wir alles dransetzen, um die CO₂-Emissionen so schnell wie möglich zu reduzieren.

„Ärzt:innen, Pfleger:innen und Feuerwehrleute arbeiten schon heute am Limit. Wer sie entlasten will, muss vorsorgen. Wir brauchen Bäume und Grünflächen, um die Städte zu kühlen. Beim Bau jeder Brücke, jeder Bahnstrecke und jedes Spitals muss künftig Extremwetter mitgedacht werden. Vorsorge muss fix im EU-Budget verankert werden.

„Klar ist auch: Anpassung allein reicht nicht. Je schneller wir aus Kohle, Öl und Gas aussteigen, desto weniger Leid müssen wir später verwalten. Dafür braucht es einen verbindlichen Ausstiegsplan, und zwar jetzt.“