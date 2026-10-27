Start KV-Verhandlungen Bewachung: Wer für Sicherheit sorgt, verdient mehr!

Wien (OTS) -

Morgen, Mittwoch, starten die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 15.700 Beschäftigten der privaten Sicherheitsdienstleister. Die Gewerkschaft vida fordert ab 1. Jänner 2027 eine faire Lohnerhöhung, die die Teuerung abdeckt, den 13. und 14. Monatslohn in voller Höhe ohne Wartezeit sowie eine Erhöhung der Nachtzulage. Die abzugeltende durchschnittliche Teuerung liegt nach Berechnung der vida bei rund 3,3 Prozent.

In der niedrigsten Lohngruppe verdienen Beschäftigte in der Bewachung 12,63 Euro pro Stunde. Das sind 2.187,52 Euro brutto im Monat für Vollzeit. Zwölf Stunden Normalarbeitszeit am Tag sind in vielen Verwendungsgruppen Alltag.

„Bewacherinnen und Bewacher übernehmen Verantwortung, damit andere sicher arbeiten, reisen und leben können. Doch auch für sie steigen die Kosten für Wohnen, Energie und den täglichen Einkauf. Die Löhne müssen damit Schritt halten“, sagt Gernot Kopp, Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudemanagement in der Gewerkschaft vida und KV-Verhandlungsleiter.

Ausbildung: Verantwortung braucht Standards

Parallel laufen politische Gespräche über das Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Verbindliche, einheitliche Ausbildungsstandards für Sicherheitskräfte gibt es in Österreich bis heute nicht. Die vida fordert seit Jahren u.a.: Erste Hilfe, Brandschutz, Verhalten im Ernstfall, Evakuierungstraining, Gewaltschutz und Deeskalation.

„Im Ernstfall müssen Bewacherinnen und Bewacher genau wissen, was zu tun ist. Aber es gibt keine verbindlichen Regeln für ihre Ausbildung. Das passt nicht zusammen“, kritisiert Kopp.

„Unsere Kolleginnen und Kollegen sorgen jeden Tag für Sicherheit – bei Veranstaltungen, in Einkaufszentren, an Flughäfen. Dafür verdienen sie Respekt. Und das muss man auch am Lohnzettel sehen“, bekräftigt Kopp vor dem Verhandlungsstart.