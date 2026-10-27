ARBÖ: Ferienwechsel, Allerheiligen, Tennis-Final-Wochenende und Wiener Derby lassen lange Staus erwarten

Wien (OTS) -

Am kommenden Wochenende rechnet der ARBÖ auf Österreichs Straßen mit starkem Reiseverkehr und langen Staus. Das Ende der Herbstferien in Österreich und mehreren deutschen Bundesländern trifft auf den Ferienbeginn in Bayern. Zusätzlich sorgen Friedhofsbesuche zu Allerheiligen und Allerseelen für erhöhtes Verkehrsaufkommen. In Wien bringen die entscheidenden Spiele der „Erste Bank Open“ und das Derby zwischen FK Austria Wien und SK Rapid Wien zusätzliche Verkehrsspitzen.

In Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt gehen die Herbstferien zu Ende. In Bayern beginnt hingegen am Montag, 02.11, eine schulfreie Woche. Auch in Österreich enden die Herbstferien offiziell am Samstag. Da Allerheiligen und der ebenfalls schulfreie Allerseelentag anschließen, beginnt der Unterricht überwiegend erst wieder am Dienstag, 03.11. Der Rückreiseverkehr dürfte sich daher bis Montag verteilen.

Vor allem am Samstag ist durch den Ferienbeginn in Bayern mit Staus Richtung Süden zu rechnen. Gleichzeitig sind Urlauberinnen und Urlauber auf dem Heimweg nach Deutschland. Am Sonntag und teils Montag wird die Rückreisewelle in die österreichischen Ballungsräume für Verzögerungen sorgen.

Auf folgenden Strecken wird es laut ARBÖ stauen:

Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg und rund um Wien

Südautobahn (A2) bei Graz sowie zwischen dem Knoten Guntramsdorf und Wien

Ostautobahn (A4) zwischen Schwechat und Wien

Pyhrnautobahn (A9) vor den Mautstellen Bosruck und Gleinalm sowie in den Baustellenbereichen

Tauernautobahn (A10) im Großraum Salzburg und zwischen Golling und dem Knoten Pongau

Inntalautobahn (A12) im Großraum Innsbruck und vor der Grenze bei Kufstein

Brennerautobahn (A13) im Bereich der Luegbrücke und der Mautstelle Schönberg

Fernpassstraße (B179) zwischen Füssen und Nassereith.

Zwtl.: Allerheiligen und Allerseelen – viel Verkehr rund um Friedhöfe

Am Sonntag, 01.11, werden zahlreiche Menschen die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen besuchen. Daher ist erfahrungsgemäß mit zusätzlichem Verkehr rund um Friedhöfe zu rechnen. Vor allem auf den Zufahrtsstraßen und bei den Parkplätzen größerer Anlagen sind zeitweise Staus und längere Wartezeiten möglich.

In Wien betrifft dies unter anderem die Simmeringer Hauptstraße beim Zentralfriedhof sowie die Zufahrten zu den großen Bezirksfriedhöfen. Der ARBÖ empfiehlt, ausreichend Zeit einzuplanen und nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Zu beachten ist, dass am 01.11. die Einfahrt mit dem Pkw auf die von der „Friedhöfe Wien GmbH“ betreuten Friedhöfe nicht möglich ist.

Auch in anderen Landeshauptstädten ist die Pkw-Einfahrt auf Friedhöfe grundsätzlich eingeschränkt. Ausnahmen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind mit der jeweiligen Friedhofsverwaltung abzuklären.

Zwtl.: Final-Wochenende der „Erste Bank Open“ bringt Staus rund um die Wiener Stadthalle

Die „Erste Bank Open“ gehen ab Donnerstag, 29.10., in die entscheidende Turnierphase. Am Samstag stehen die Einzel-Halbfinali, am Sonntag die Finalspiele im Einzel und Doppel auf dem Programm. Der Spielbetrieb in der Wiener Stadthalle beginnt am Samstag um 12:30 Uhr und am Sonntag um 11:30 Uhr.

Besonders vor Veranstaltungsbeginn und nach den letzten Matches erwartet der ARBÖ längere Verzögerungen auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße, der Gablenzgasse sowie den Straßen im Nibelungenviertel.

Der ARBÖ empfiehlt daher die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit der U6 erreichen Tennisfans die Station „Burggasse-Stadthalle“. Auch die Straßenbahnlinien 6 und 18 bis „Burggasse-Stadthalle“, die Linien 9 und 49 bis „Urban-Loritz-Platz“ sowie die Buslinie 48A bis „Moeringgasse“ bieten sich für die Anreise an.

Die Kurzparkzone gilt von Montag bis Freitag (werktags) von 9 bis 22 Uhr mit einer Höchstparkdauer von zwei Stunden. Die ausgeschilderten Anrainerparkplätze bleiben hingegen auch an Wochenenden und Feiertagen den berechtigten Fahrzeugen vorbehalten. Wer mit dem Auto anreist, kann die Märzparkgarage oder die Stadthallengarage nutzen.

Zwtl.: Wiener Derby am Sonntag bringt Staus in Favoriten

Am Sonntag, 01.11. empfängt FK Austria Wien um 17 Uhr den Stadtrivalen SK Rapid Wien in der Generali-Arena. Obwohl für Rapid-Fans kein Kartenkontingent zur Verfügung steht und Gästefans keinen Zutritt zum Stadion erhalten, rechnet der ARBÖ vor dem Anpfiff und nach Spielende mit Staus rund um das Stadion.

Betroffen sind vorwiegend der Verteilerkreis Favoriten sowie die Favoritenstraße, die Laaer-Berg-Straße und die Czeikestraße. Eine Alternative bietet die U1 bis zur Station Altes Landgut in unmittelbarer Stadionnähe.

Aktuelle Verkehrsinformationen gibt es beim ARBÖ-Informationsdienst unter 050/123-123, auf www.arboe.at sowie auf ORF-Teletext-Seite 431.