SPÖ-Oberrauner: Infineon-Investition ist starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Österreich

Wien (OTS) -

Die geplante Investition von Infineon in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro am Standort Villach ist ein starkes Signal für Kärnten und den Wirtschaftsstandort Österreich. Die Republik unterstützt das Vorhaben mit 319 Millionen Euro. Petra Oberrauner, SPÖ-Abgeordnete zum Nationalrat und Bereichssprecherin für Forschung und Innovation, sieht darin einen wichtigen Impuls für die Zukunft des Industriestandorts: „Ein starker Wirtschaftsstandort braucht gezielte Investitionen in Zukunftstechnologien, eine leistungsfähige Forschungslandschaft und Unternehmen, die innovative Ideen in hochwertige industrielle Produktion umsetzen. Mit der Unterstützung strategisch wichtiger Projekte stärken wir Österreichs Wettbewerbsfähigkeit, sichern Wertschöpfung im Land und schaffen die Grundlage für gute Arbeitsplätze und langfristigen Wohlstand.“ ****

Die geplante Fertigung modernster Halbleiter in Villach unterstreiche die Bedeutung Kärntens als internationaler Hightech-Standort, so Oberrauner. Die Technologie ermöglicht Effizienzsteigerungen unter anderem bei KI-Rechenzentren, Elektromobilität und Energieinfrastruktur und stärkt damit Österreichs Position in wichtigen Zukunftsbranchen.

„Damit Österreich auch in Zukunft technologisch vorne mitspielt, müssen wir Forschung und industrielle Produktion konsequent zusammendenken. Die Investition von Infineon zeigt, welches Potenzial in unserem Standort steckt. Dieses Know-how gilt es weiter auszubauen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Innovation, Wertschöpfung und qualifizierte Arbeitsplätze auch künftig bei uns entstehen“, betont die Kärntner Nationalratsabgeordnete abschließend. (Schluss) eg/ls