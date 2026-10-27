GPA-Teiber zu Infineon-Investition: Förderungen und öffentliche Investitionen sichern Hightech-Arbeitsplätze

Wien (OTS) -

„Die Entscheidung von Infineon, bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro in den Standort Villach zu investieren, zeigt deutlich: Öffentliche Förderungen sind kein Nice-To-Have, sondern entfalten Hebelwirkung für Wertschöpfung, Innovation und gute Jobs. Die 319 Millionen Euro der Republik sind ein sinnvoller Einsatz von Steuergeld – sie holen Zukunftstechnologie nach Österreich und binden Wertschöpfung in Europa“, sagt Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA. „Wer Hightech will, muss öffentlich kofinanzieren und in Infrastruktur investieren. Förderungen tragen dazu bei, dass es unserem Land gut geht.“

„Moderne, leistungsfähige Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für Produktivität und Investitionen. Direkte Finanzierungsimpulse durch staatliches Geld bringen privates Kapital ins Land. In beiden Fällen ist öffentliches Geld gut eingesetzt. Wer pauschal Förderungen und staatliche Leistungen kürzen will, kostet uns allen am Ende Geld und dem Land Arbeitsplätze“, meint die Gewerkschafterin zum Argument, Österreich habe ein Ausgabenproblem.

„Milliardenprojekte wie in Villach gelingen, wenn Infrastruktur, Energieversorgung und qualifizierte Arbeit zusammenpassen. Das ist Standortpolitik zum Anfassen. Wer stattdessen die Lohnnebenkosten attackiert und unter dem Label ‚Ausgabenproblem‘ Förderungen kürzen will, schwächt die Stärke des Staates – und damit genau jene Stabilität, die Investoren hierherbringt“, so Teiber.

„Die Botschaft aus Villach ist eindeutig: Öffentliche Investitionen und zielgerichtete Förderungen wirken – sie schaffen Wertschöpfung und gute Arbeit. Jeder intelligent eingesetzte staatliche Euro fließt doppelt und dreifach zurück“, schließt Teiber.