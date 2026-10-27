Infineon-Investition bestätigt Kärntens Standortqualität

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Die heute, Dienstag, vom Unternehmen Infineon sowie Bundeskanzler Stocker und Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer angekündigte Milliarden-Investition in Villach wird von Wirtschafts- und Industriereferent LR Sebastian Schuschnig ausdrücklich begrüßt: „Dass in einer schwierigen Phase für die europäische Industrie eine solche Investition in Kärnten umgesetzt wird, zeigt, dass wir ganz offensichtlich in die richtigen Faktoren investiert haben. Wir sind für globale Innovationstreiber weiterhin attraktiv“, so Schuschnig.

Der Aufbau der weltweit ersten Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid-Leistungshalbleiter auf 300-mm-Wafern in Villach stärke Kärnten nicht nur als Wirtschafts-, sondern vor allem als Innovationsstandort in Österreich und darüber hinaus. „Arbeitsplätze, Wertschöpfung und nicht zuletzt ein enormer Impuls für den F&E-Bereich gehen damit Hand in Hand“, unterstreicht Schuschnig, der auch die finanzielle Unterstützung des Bundes in Höhe von 319 Millionen Euro hervorhebt. „Das bestätigt ganz klar das Vertrauen in Kärntens Standortqualität“, sagt der Wirtschaftsreferent. (SCHLUSS)