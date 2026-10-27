1,1 Milliarden-Euro-Investition: Kärnten zündet den globalen Tech-Turbo

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Als einen „historischen Meilenstein für den gesamten Hightech-Standort Kärnten und ein unüberhörbares Signal an die globale Tech-Welt“ bezeichnet Kärntens Landeshauptmann und Technologiereferent Daniel Fellner die heute bekanntgegebene Großinvestition der Infineon Technologies AG am Standort Villach. Das Unternehmen errichtet dort bis 2034 für rund 1,1 Milliarden Euro die weltweit erste Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid (GaN)-Leistungshalbleiter auf wegweisenden 300-Millimeter-Wafern. Unterstützt wird dieses europäische Vorzeige-Projekt durch eine signifikante Förderung von 319 Millionen Euro aus dem Europäischen Chips Act.

„Wenn die weltweit führende Technologie für die Chips der nächsten Generation – die für die rasant wachsende KI-Infrastruktur, Elektromobilität und Robotik dringend gebraucht wird – im großen Stil in Kärnten gefertigt wird, zeigt das die enorme Qualität unseres Standorts“, betont Fellner sichtlich stolz. „Kärnten spielt damit offiziell in der obersten Liga der globalen Technologie-Zentren. Die Entscheidung von Infineon, das globale Kompetenzzentrum für Leistungshalbleiter in Villach massiv auszubauen, beweist das tiefe Vertrauen in das Know-how und den Innovationsgeist der Menschen in unserer Region.“ (SCHLUSS)