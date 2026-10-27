  • 27.10.2026, 10:47:32
  • /
  • OTS0070

1,1 Milliarden-Euro-Investition: Kärnten zündet den globalen Tech-Turbo

LH Daniel Fellner gratuliert Infineon zum historischen Meilenstein: 1,1-Milliarden-Euro-Investition festigt Villach als weltweite Halbleiter-Metropole

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - 

Als einen „historischen Meilenstein für den gesamten Hightech-Standort Kärnten und ein unüberhörbares Signal an die globale Tech-Welt“ bezeichnet Kärntens Landeshauptmann und Technologiereferent Daniel Fellner die heute bekanntgegebene Großinvestition der Infineon Technologies AG am Standort Villach. Das Unternehmen errichtet dort bis 2034 für rund 1,1 Milliarden Euro die weltweit erste Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid (GaN)-Leistungshalbleiter auf wegweisenden 300-Millimeter-Wafern. Unterstützt wird dieses europäische Vorzeige-Projekt durch eine signifikante Förderung von 319 Millionen Euro aus dem Europäischen Chips Act.

„Wenn die weltweit führende Technologie für die Chips der nächsten Generation – die für die rasant wachsende KI-Infrastruktur, Elektromobilität und Robotik dringend gebraucht wird – im großen Stil in Kärnten gefertigt wird, zeigt das die enorme Qualität unseres Standorts“, betont Fellner sichtlich stolz. „Kärnten spielt damit offiziell in der obersten Liga der globalen Technologie-Zentren. Die Entscheidung von Infineon, das globale Kompetenzzentrum für Leistungshalbleiter in Villach massiv auszubauen, beweist das tiefe Vertrauen in das Know-how und den Innovationsgeist der Menschen in unserer Region.“ (SCHLUSS)

Rückfragen & Kontakt

Landespressedienst/Landesregierung Kärnten
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NKL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Kärntner Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Landespressedienst/Landesregierung Kärnten
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright