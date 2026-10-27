  • 27.10.2026, 10:35:02
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NEOS zu Infineon: Milliardeninvestition zeigt Österreichs Potenzial als Technologiestandort

Hofer/Juvan: „Investitionen wie diese stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen Perspektiven für den Industriestandort."

Wien (OTS) - 

Die angekündigte Investition von 1,1 Milliarden Euro des Halbleiterherstellers Infineon in den Standort Villach ist für NEOS ein starkes Signal für den Wirtschafts- und Technologiestandort Österreich. „Wenn ein internationaler Technologiekonzern 1,1 Milliarden Euro in Österreich investiert und hier eine weltweit einzigartige Chipfertigung aufbaut, ist das ein klares Bekenntnis zu unserem Standort. Es zeigt, dass Österreich mit hochqualifizierten Fachkräften, Forschungskompetenz und technologischem Know-How im internationalen Wettbewerb punkten kann und dass das in der Industriestrategie ausgesprochene Bekenntnis zum Standort Österreich auch von den Unternehmen wahrgenommen wird“, sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Hofer.

„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind solche Investitionsentscheidungen von enormer Bedeutung. Sie sichern hochqualifizierte Arbeitsplätze, stärken die heimische Wertschöpfung und zeigen, welches wirtschaftliche Potenzial in Zukunftstechnologien steckt. Gleichzeitig ist die Investition ein wichtiger Schritt, um Europas Abhängigkeit von anderen Weltregionen bei Schlüsseltechnologien zu reduzieren“, so Hofer.

Für NEOS-Kärnten-Landesvorsitzenden und Abgeordneten zum Nationalrat Janos Juvan hat die Investition eine enorme Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Kärnten: „1,1 Milliarden Euro für Villach sind eine enorme Investition in die wirtschaftliche Zukunft Kärntens. Infineon zeigt damit, dass unser Bundesland bei internationalen Spitzentechnologien ganz vorne mitspielen kann. Wir brauchen in Kärnten eine Politik, die dieses Potential auch abseits von Infineon hebt. Das schafft nicht nur tausende hochqualifizierte Arbeitsplätze, sondern stärkt auch den gesamten Wirtschaftsstandort."

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