OeNB: Österreichs Banken erwarten weiteren Anstieg der Kreditnachfrage

Wien (OTS) -

Die Kreditnachfrage der Unternehmen und die Nachfrage der privaten Haushalte nach Wohnbaukrediten sind im dritten Quartal 2026 gemäß den Umfrageergebnissen weitgehend unverändert geblieben. Für das vierte Quartal 2026 erwarten die Banken aber in beiden Fällen wieder eine stärkere Kreditnachfrage. Damit dürften sich bestehende Aufwärtstrends bei der Nachfrage fortsetzen. KI-Aktivitäten der Unternehmen wirken sich nach Angabe der Banken derzeit noch kaum auf Angebot und Nachfrage im Kreditgeschäft aus. Auch der Einfluss digitaler Vermögenswerte wie etwa Bitcoin oder Stablecoins auf die Banken bleibt vorerst beschränkt.

Diese Ergebnisse stammen aus der vierteljährlichen Umfrage der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft unter den größten heimischen Banken. Die aktuelle Umfrage wurde von Mitte September bis Anfang Oktober 2026 durchgeführt.

Unternehmenskredite: Anstieg der Nachfrage erwartet

Die Kreditnachfrage der Unternehmen war gemäß Umfrageergebnissen im dritten Quartal 2026 etwa gleich hoch wie im Vorquartal. Für das vierte Quartal 2026 erwarten die Banken aber eine steigende Kreditnachfrage. Damit dürfte sich eine seit Mitte 2025 bestehende Erholung der Nachfrage fortsetzen, nachdem sie in den letzten beiden Quartalen etwas an Schwung verloren hat.

Angebotsseitig gab es im dritten Quartal 2026 wenig Bewegung: Die Banken meldeten unveränderte Kreditrichtlinien. Bei den Kreditbedingungen gab es kaum Änderungen im Vergleich zum zweiten Quartal 2026.

Die Banken wurden diesmal auch zu den Auswirkungen der Einführung und Entwicklung von KI bei Unternehmen – nicht bei den Banken selbst – auf das Kreditgeschäft befragt. Die Rückmeldungen zeigen, dass weder die Kreditnachfrage der Unternehmen noch Kreditrichtlinien und Kreditbedingungen bisher von KI-Aktivitäten der Unternehmen beeinflusst wurden. Auch für die nähere Zukunft sind gemäß den Angaben der Banken noch keine signifikanten Auswirkungen absehbar. Die Banken betonten jedoch die Bedeutung von KI für die Unternehmen und deren Wettbewerbsfähigkeit.

Wohnbaukredite: Margen sinken wettbewerbsbedingt, Nachfrage stabil

Die Nachfrage der privaten Haushalte nach Wohnbaukrediten blieb gemäß den Umfrageergebnissen im dritten Quartal 2026 weitgehend unverändert. Für das vierte Quartal 2026 erwarten die Banken aber wieder einen leichten Anstieg. Damit würde sich ein seit Anfang 2024 zu beobachtender Wachstumstrend abgeschwächt fortsetzten.

Angebotsseitig haben die Banken die Margen für Wohnbaukredite im dritten Quartal 2026 leicht gesenkt. Das wurde hauptsächlich mit der Wettbewerbssituation begründet. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass der Wettbewerb am Wohnbaukreditmarkt bereits seit Mitte 2023 zunehmend intensiver geworden ist und zu tendenziell sinkenden Margen geführt hat.

Banken erstmals zu digitalen Vermögenswerten befragt

Beginnend mit der aktuellen Umfrage werden die Banken jährlich zu den Auswirkungen digitaler Vermögenswerte wie z. B. Bitcoin oder Stablecoins auf ihre Finanzlage, ihre Geschäftsstrategie und ihre Kreditrichtlinien befragt.

Für die letzten zwölf Monate meldeten die Banken keine nennenswerten Einflüsse. In den nächsten zwölf Monaten könnten sich aber – gemäß den Umfrageergebnissen – Auswirkungen in beschränktem Umfang ergeben: Die Refinanzierung über Bankeinlagen von Unternehmen und privaten Haushalten könnte negativ betroffen sein, weil digitale Vermögenswerte eine Alternative bzw. Konkurrenz zu Bankeinlagen sind. Auch könnte es zu leicht nachteiligen Effekten auf die Liquidität der Banken kommen. Positive Impulse werden hingegen für die Geschäftsstrategie erwartet (z. B. Digitalisierung innerhalb der Banken).

Die Zentralbanken des Euroraums – in Österreich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) – führen gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank (EZB) seit Anfang 2003 viermal jährlich eine Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum durch, um ihren Informationsstand über das Kreditvergabeverhalten der Banken, die Kreditnachfrage von Unternehmen und privaten Haushalten sowie sonstige die Geldpolitik betreffende Themen zu verbessern. Dabei werden rund 160 führende Banken aus allen Ländern des Euroraums befragt, darunter acht Institute aus Österreich.

Ein ausführlicher Bericht über die Österreich-Ergebnisse wird in der Publikationsreihe „OeNB Report“ veröffentlicht.

Weitere Informationen und Daten zur Umfrage finden sich auf der OeNB-Website.

Die Resultate für den Euroraum werden auf der EZB-Website publiziert.