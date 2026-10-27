  • 27.10.2026, 09:55:04
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  • OTS0047

AVISO: Feier zur Wiedereröffnung der Urania Sternwarte

Am 3. November findet die Eröffnungsfeier für Stakeholder und Medienvertreter*innen anlässlich der Wiedereröffnung der Urania Sternwarte statt.

Wien (OTS) - 

Die Urania Sternwarte am Dach der VHS Wiener Urania bietet als astronomische Einrichtung der Wiener Volkshochschulen faszinierende Himmelsbeobachtungen mitten in der Stadt und ist überdies die älteste Volkssternwarte Österreichs. Das über 45 Jahre alte Doppelfernrohr wurde nun durch ein topmodernes Gerät ersetzt, um den Besucher*innen astronomische Beobachtungen nach dem aktuellen Stand der Technik zu ermöglichen.

Am 3. November findet die feierliche Eröffnung des neuen Teleskops statt, zu der wir Medienvertreter*innen herzlich einladen.

Vor Veranstaltungsbeginn bieten wir Medienvertreter*innen exklusiv die Möglichkeit, mit Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, und Daniela Ecker-Stepp, Geschäftsführerin der Wiener Volkshochschulen, einen ersten Blick durchs Teleskop zu werfen.

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Programm

  • 17:00 Uhr: Exklusive Foto- und Interviewmöglichkeit mit Mag.a Veronica Kaup-Hasler und MMag.a Daniela Ecker-Stepp in der Kuppel der Urania Sternwarte
  • 17:30 Uhr: Sektempfang
  • ab 18:00 Uhr:
    • Begrüßung Mag.a Veronica Kaup-Hasler (Stadträtin für Kultur und Wissenschaft)
    • Begrüßung MMag.a Daniela Ecker-Stepp (Geschäftsführerin der Wiener Volkshochschulen)
    • Geschichte der Urania Sternwarte: DI Alexander Pikhard (WAA)
    • Baustellenrückblick und Perspektive: Dr.in Eva Aumüller (Sternwarten Managerin)
    • Vorführung der Remotesteuerung des Fernrohrs
    • Kulinarischer Ausklang und Sternwartenführungen

Musikalische Begleitung: Peter Hudler (Cello Expansion)

Rückfragen & Kontakt

Mag. Nadja Pospisil
Mediensprecherin
Wiener Volkshochschulen
Tel.: 01/89 174-100 105
Mobil: 0699 189 177 58
E-Mail: [email protected]
www.vhs.at

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