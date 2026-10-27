Welttag der Ergotherapie 2026: „Participation Matters“ – Ergotherapie macht Teilhabe möglich

Wien (OTS) -

Unter dem internationalen Motto „Participation Matters“ macht Ergotherapie Austria anlässlich des Welttags der Ergotherapie auf die Bedeutung von Teilhabe aufmerksam. Ergotherapeut*innen unterstützen Menschen aller Altersgruppen dabei, Betätigungen durchzuführen, die für sie Bedeutung haben und ihrem Leben Sinn und Lebensqualität verleihen. Denn Teilhabe bedeutet mehr als Dabeisein: Sie bedeutet Selbstbestimmung, Zugehörigkeit und die Möglichkeit, das eigene Leben aktiv mitzugestalten. „Ergotherapie macht Teilhabe möglich – jeden Tag!“, bringt es die Präsidentin von Ergotherapie Austria, Marion Hackl, auf den Punkt.

Ob ein Kind in der Schule mitmachen kann, eine Person nach einer Erkrankung in den Beruf zurückkehrt, ein älterer Mensch selbstständig zu Hause lebt oder jemand nach einem Unfall wieder seinen Hobbys nachgehen kann: Ergotherapie schafft die Voraussetzungen dafür, dass Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Was bedeutet dies nun konkret für den Alltag? Ergotherapeut*innen unterstützen etwa Kinder mit motorischen oder sensorischen Herausforderungen dabei, Strategien zu erlernen, damit diese wieder besser am Unterricht teilnehmen können oder schulische Aufgaben selbstständiger umsetzen können. Zusätzlich wird der Klassenraum sowie das Schreibmaterial adaptiert. Oder: Die*Der Ergotherapeut*in trainiert gemeinsam mit eine*r Patient*in nach einem Schlaganfall alltägliche Aktivitäten wie Anziehen oder Kochen und berät bezüglich Hilfsmitteln, damit diese*r wieder selbstständig zu Hause leben und Freunde zum Essen einladen kann.

Teilhabe als wesentlicher Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden

„Teilhabe ist ein Grundbedürfnis und ein wesentlicher Faktor für Gesundheit und Wohlbefinden. Ergotherapeut*innen arbeiten jeden Tag daran, Barrieren abzubauen und Menschen dabei zu unterstützen, ihre persönlichen Ziele im Alltag zu erreichen“, betont Hackl. Die Möglichkeit, alltägliche Aktivitäten auszuführen, soziale Rollen wahrzunehmen und gewohnte Routinen zu leben, stärkt die Selbstbestimmung und gesellschaftliche Zugehörigkeit. Ergotherapeut*innen fördern diese Teilhabe, indem sie alle Faktoren berücksichtigen, die menschliches Handeln beeinflussen – von körperlichen, kognitiven und emotionalen Fähigkeiten bis hin zu sozialen und umgebungsbezogenen Voraussetzungen. „Ergotherapeut*innen leisten somit auch einen wichtigen Beitrag für eine inklusive und chancengerechte Gesellschaft“, betont Hackl abschließend.

Ergotherapie

Ergotherapie ist ein gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf und beschäftigt sich mit bedeutungsvollen Betätigungen des täglichen Lebens. Damit gemeint ist all das, was wir alle den ganzen Tag tun - tun wollen, tun müssen oder was von uns erwartet wird. Es geht um Betätigungen aus allen Lebensbereichen, die für uns wichtig sind, unseren Alltag ausmachen und unserem Leben Sinn verleihen. Der Zusammenhang von bedeutungsvollen Betätigungen, Gesundheit und Wohlbefinden steht im Mittelpunkt der Ergotherapie.

Ergotherapie Austria

Ergotherapie Austria ist die berufspolitische Interessensvertretung der Ergotherapeut*innen in Österreich. Der Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die ergotherapeutische Versorgung der Bevölkerung in Österreich, sowie berufs- und bildungspolitische Maßnahmen für seine Mitglieder sicherzustellen. Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich Ergotherapie Austria als Partner im Gesundheitswesen etabliert.