Tanja Graf: Infineon-Investment ist wichtiges Signal für den Standort Österreich

Wien (OTS) -

“Dass Infineon 1,1 Milliarden Euro in Villach investiert, ist ein wichtiges Signal und stellt eine der historisch größten Investitionen im Hightech-Bereich in unserem Land dar. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten entscheidet sich ein global tätiger Konzern bewusst für Österreich. Das zeigt: Unser Standort hat Zukunft, wenn die Rahmenbedingungen stimmen”, sagt ÖVP-Wirtschaftssprecherin Tanja Graf.

“Europa produziert derzeit weniger als zehn Prozent der weltweiten Chips. Das muss sich ändern, denn es geht um Unabhängigkeit, Arbeitsplätze und Wohlstand. Deshalb setzen Bundeskanzler Christian Stocker und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer auf die Umsetzung der Industriestrategie: Investitionen in Schlüsseltechnologien werden gezielt unterstützt, Forschungsergebnisse sollen schneller in die industrielle Anwendung kommen. Die neue Chipproduktion von Infineon soll daher mit über 300 Millionen Euro gefördert werden. Davon sollen auch heimische Zulieferbetriebe, kleinere Unternehmen und die Forschung profitieren”, so Graf, die auch Generalsekretärin des Wirtschaftsbundes ist.

Gleichzeitig ist die Investment-Entscheidung von Infineon in den Standort Österreich ein klarer Auftrag an die Politik. “Wer im großen Stil investiert, braucht Planbarkeit, schnellere Verfahren, leistbare Energie und ausreichend Fachkräfte. Investitionen wie jene von Infineon dürfen kein Einzelfall bleiben, sondern müssen die Regel werden. Deshalb braucht es jetzt weitere Entlastungen und Anreize damit mehr Unternehmen mit einer Perspektive in den Standort Österreich investieren. Der Auftrag ist klar: Die Industriestrategie muss weiterhin rasch in konkrete Maßnahmen übersetzt werden, damit aus wirtschaftlichen Impulsen ein dauerhafter Aufschwung wird”, so die Abgeordnete und Wirtschaftssprecherin der Volkspartei abschließend. (Schluss)