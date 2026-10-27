Zwei neue Vizepräsident:innen im Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH)

Wien (OTS) -

Der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) hat sein Präsidium verstärkt: Mag.a Nicole Zahradnicek (Pfizer) ist neue Vizepräsidentin, Mag. Gerhard Ladengruber (AstraZeneca) neuer Vizepräsident. Das restliche Präsidium bleibt unverändert. Zugleich verabschiedet sich das langjährige Präsidiumsmitglied DI Olivier Jankowitsch (Valneva) aus dem ÖVIH.

Dem Präsidium des ÖVIH gehören nun Präsidentin Mag.a Sigrid Haslinger (MSD), Vizepräsidentin Mag.a Nicole Zahradnicek (Pfizer), Vizepräsident Mag. Gerhard Ladengruber (AstraZeneca) sowie Generalsekretärin Mag.a Renée Gallo-Daniel an. Als Rechnungsprüfer fungieren Mag. (FH) Christoph Hegedüs (Viatris) und Dr. Christoph Jandl (MSD).

Der ÖVIH setzt damit als wichtiger Partner im Gesundheitswesen auf Kontinuität und zusätzliche Expertise. Gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen und den Ansprechpartnern der öffentlichen Gesundheit will das Präsidium den Zugang zu bestehenden und neuen Impfungen weiter verbessern und das Bewusstsein für die Bedeutung von Prävention stärken.

Stimmen der neuen Vizepräsident:innen

Nicole Zahradnicek betont die Bedeutung der Vorsorge: „Prävention ist eine der wirkungsvollsten Investitionen in Gesundheit. Impfungen schützen Menschen in jeder Lebensphase, entlasten Gesundheitssysteme und ermöglichen ein längeres Leben in Gesundheit. Mein Ziel ist es, den Stellenwert von Prävention weiter zu stärken und den Zugang zu medizinischem Fortschritt zu fördern.“

Gerhard Ladengruber unterstreicht: „Impfstoffe sind ein wesentlicher und wirksamer Bestandteil der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention. Wissenschaftliche Studien belegen, dass höhere Impfquoten positive Effekte für die Gesundheit haben, die Krankheitslast reduzieren und das Gesundheitssystem entlasten können. Daher ist es gesellschaftlich sinnvoll, in diese Maßnahmen zu investieren. Gemeinsam mit allen Mitgliedern des Verbands und unseren Ansprechpartnerinnen und -partnern in der Gesundheitspolitik setze ich mich daher dafür ein, mehr Bewusstsein für die positiven Effekte von Impfungen zu schaffen.“

Abschied von Olivier Jankowitsch

Olivier Jankowitsch erklärt zu seinem Abschied: „Ich danke dem Präsidium, den Mitgliedsunternehmen und allen Partner:innen für die stets vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Mit Stolz blicke ich auf das gemeinsame Erreichte zurück. Im Mittelpunkt stand für mich dabei immer, das Bewusstsein für die Bedeutung von Impfungen für die öffentliche Gesundheit zu steigern und Menschen über die vielfältigen Möglichkeiten der Prävention aufzuklären. Auch nach meinem Ausscheiden aus dem Präsidium bleibe werde ich dem ÖVIH und seinen Anliegen verbunden bleiben.“

Über den Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH):

Der ÖVIH ist eine freiwillige Interessensvertretung und Plattform der in Österreich tätigen Unternehmen, die Impfstoffe für alle Altersgruppen herstellen und vertreiben. Der Verband orientiert sich dabei an den Zielen des europäischen Dachverbandes Vaccines Europe (einer Arbeitsgruppe der European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations / EFPIA). Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Zugang zu bestehenden und neuen Impfungen sicherzustellen und zu verbessern. Dazu gehört die Förderung von Forschung und Entwicklung, um innovative Impfstoffe gegen unterschiedliche Krankheitsbilder anbieten zu können. Weiters sammeln wir Daten und Fakten, erheben Durchimpfungsraten in der Bevölkerung und schaffen durch unterstützende Kommunikationsmaßnahmen Awareness rund um das Thema Impfen. Als kompetenter Ansprechpartner im Bereich „Impfstoffe“ stehen wir den Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen mit unserer Expertise zur Verfügung.

Impfen heißt Verantwortung tragen. Für den Einzelnen und die Gesellschaft.

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